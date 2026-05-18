習近平將會普廷 美專家：台灣議題是潛在議題

俄羅斯總統普廷將於19至20日訪問中國，並將與中國國家主席習近平舉行會談。圖為2025年9月2日，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷在北京國家主席官邸中南海參觀。（路透）

「川習會」剛落幕，俄羅斯總統普廷將於19至20日訪問中國，並將與中國國家主席習近平舉行會談。美國專家分析，台灣議題可能將成為「習普會」的潛在議題，且中方將尋求俄方擴大石油管線輸送能力，以顯著提升中國在台海突發局勢下的石油供應安全。

英國衛報18日報導，美國總統川普（Donald Trump）才剛離開中國，習近平馬上就要迎接普廷（Vladimir Putin）到訪。中共外圍官媒環球時報對此發表文章宣稱，美俄元首接連訪中，表明北京「正迅速成為全球外交的焦點」，而在後冷戰時代，一個國家在1週內接連接待美俄領導人，極為罕見。

請繼續往下閱讀...

報導指出，習近平與普廷至今會晤超過40次，遠超過他與任何西方領導人的會晤次數。然而，中國與俄羅斯日益密切的關係一直令西方擔憂，尤其是在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後。西方人士更認為，中國此後對俄羅斯的經濟和外交支持，助長了俄烏戰爭的持續。

也就是從2022年以來，中俄雙邊貿易額飆升至歷史新高，中國購買了俄羅斯超過1/4的出口商品，其中包括大批原油，為俄羅斯的侵烏戰爭提供了數千億美元的資金。數據顯示，這場戰爭爆發以來，中國已向俄羅斯購買了逾3670億美元（約新台幣11.6兆元）的石化燃料。

報導指出，烏克蘭問題並非「川習會」的焦點，兩人把會談重心放在台灣、貿易及中東等議題，習近平並就台灣議題向川普施壓。而中國一直試圖控制台灣這個不受其控制的島嶼，但大多數台灣民眾反對這種做法。

華府智庫大西洋理事會資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）在一份新聞簡報中表示，台灣議題可能是習近平與普廷會晤的潛在議題。

韋布斯特認為，中國可能正在尋求與俄羅斯簽署更多石化燃料協議，以確保（台海）未來發生衝突時能獲得充足的能源供應。而俄羅斯擴大對中國的石油管線輸送能力，將顯著提升中國在台海突發局勢下的石油供應安全。

俄羅斯一直在敦促中國共同推動「西伯利亞力量2號」天然氣管道興建工程，這將使俄羅斯每年向中國增加500億立方公尺的天然氣輸送能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法