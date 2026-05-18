川普稱對台軍售「取決於中國」 華府智庫警告削弱台海嚇阻

美國總統川普（左）15日在北京中南海與中國國家主席習近平（右）合影。（法新社）

一項金額達140億美元（約4422億台幣）的對台軍售案，近日遭美國總統川普公開列為與北京談判的「籌碼」。華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）發布評論示警，將防衛支持由「維持現狀」轉向「交易邏輯」，將使北京認為美方立場存在鬆動可能，川普此舉可能增加台海緊張升高風險，並提高區域誤判機率。

布魯金斯研究院於16日發布的文章指出，川普自北京返國後對台海問題的立場，已偏離美國國安圈長期判準。川普在受訪時質疑美軍「跨越9500英哩（約1.5萬公里）作戰」的必要性，並將待核定的140億美元軍售案視為與中國國家主席習近平往來的槓桿。文章指出，北京的目標是降低美國介入兩岸事務的程度，進而達成單方面解決台灣問題。

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文章分析，川普若釋放「軍售可作為交易」的訊號，北京可能藉此形塑「台灣只是大國談判的一部分」之敘事。文章認為，以迎合習近平偏好的方式換取和平，不僅無法平息北京意圖，反而可能讓中方判定美方立場具備討價還價的空間。這種公開將安全保障與談判掛鉤的作法，將促使北京測試美方對台承諾的真實邊界。

軍售列籌碼恐損害嚇阻信譽 智庫指將動搖盟友信心

針對川普將軍售與北京行為掛鉤，布魯金斯研究院指出，中方長期主張1982年相關公報已限制美對台軍售，北京未必願意針對既有政策再次進行談判。文章強調，若川普將對台軍售視為籌碼，將嚴重損害美國安全承諾的信譽，其影響範圍不僅限於台灣，更可能波及美國在全球的盟友體系。

該評論強調，維持台海和平需要美國堅定反對任何單方面改變現狀的行動。川普雖展現避戰本能，但若將防衛承諾商品化，恐將侵蝕過去數十年維持區域穩定的軍事嚇阻架構。

白宮目前尚未回應相關評論。川普預計下週將與國安團隊商討印太資源配置方案。

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