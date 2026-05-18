歡迎聲中一片冷漠！北韓女足睽違12年抵南韓零互動 緊繃神情引關注

北韓女子足球俱樂部「我故鄉」（Naegohyang Women's FC）隊於17日抵達南韓仁川機場，準備參加亞足聯女子冠軍聯賽。（法新社）

北韓女子足球俱樂部「我故鄉」（Naegohyang Women's FC）隊於17日抵達南韓仁川機場，準備參加亞足聯女子冠軍聯賽。這是北韓體育選手睽違8年再度踏上南韓土地，然而面對現場歡迎人群與媒體提問，全體團員全程神情嚴肅、一語不發，隨即在維安人員引導下迅速離去。

據南韓《朝鮮日報》報導，此次入境的北韓代表團共有35人，包含23名球員與12名職員。球員皆身穿黑色裙裝套衫，左襟別有金日成及金正日肖像徽章。儘管現場有南韓民眾與多個民間團體揮舞歡迎布條並高喊「加油」，但北韓隊員全程低頭，未做任何回應，僅花費約1分鐘便快步離開機場。

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這是自2018年以來首度有北韓體育代表團訪問南韓，也是女子足球項目睽違12年的交流。然而，不同於過去的熱絡氛圍，北韓官方對此行極度低調，其國內媒體幾乎未提及賽事在南韓舉辦，代表隊更要求亞足聯（AFC）最小化非比賽行程與公開暴露。此外，部分隊員被捕捉到手持北韓護照入關，而非過去南北韓交流時所使用的「訪問證明書」，遭解讀為呼應平壤當局近期強調的「敵對兩國論」。

儘管北韓反應冷淡，南韓民間仍對此賽事寄予厚望，已有約200個團體組成共同應援團。南韓統一部甚至撥款3億韓元（約新台幣630萬元）的南北合作基金予以資助，但這也引發南韓輿論質疑，反對將國家基金用於資助北韓俱樂部。南韓「水原FC」的支持者也呼籲，球員不應淪為政治宣傳工具，應專注於賽事本身。

被視為奪冠熱門的北韓「我故鄉」隊，先前曾以3比0擊敗「水原FC」。兩隊預計於20日晚間7點在水原綜合運動場進行亞足聯女子冠軍聯賽準決賽，勝者將在23日的決賽爭奪冠軍杯。

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