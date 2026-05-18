為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    敢在中國辦嗎？南韓星巴克5/18推「坦克日」 被罵翻後連忙道歉

    2026/05/18 15:34 即時新聞／綜合報導
    南韓星巴克推出「坦克日」活動促銷隨行杯，被外界痛罵會讓人想起當年坦克開進光州鎮壓人群的畫面。圖為南韓星巴克坦克隨行杯。（圖擷自南韓星巴克官網）

    南韓星巴克推出「坦克日」活動促銷隨行杯，被外界痛罵會讓人想起當年坦克開進光州鎮壓人群的畫面。圖為南韓星巴克坦克隨行杯。（圖擷自南韓星巴克官網）

    離譜！南韓星巴克在今天5月18日光州民主化運動46週年紀念日，推出了「坦克日」活動促銷隨行杯，被外界痛罵會讓人想起當年坦克開進光州鎮壓人群的畫面，無疑也令人聯想到中國六四天安門大屠殺慘案，南韓星巴克對此連忙道歉取消活動。

    《東亞日報》報導，南韓星巴克此舉是為了銷售Dante、Tank、Nasu系列隨行杯，各界人士對此痛批為何要在「5‧18」光州民主化運動推銷「坦克」杯，甚至還將活動命名為「坦克日」。

    此外，南韓星巴克在廣告口號中還使用了「猛敲桌子（책상에 탁）」一詞，這句話讓人想到南韓1987年學運人士朴鍾哲遭酷刑致死案，時任警察廳長的姜旼昌在說明其死因時，謊稱辦案人員只是「猛敲桌子（책상을 탁），然後他（朴男）倒吸一口氣就死了」，但事後證實朴鍾哲是遭受警方水刑時壓迫頸部窒息身亡。

    對此，南韓星巴克在官網發布道歉聲明，坦承他們使用了不恰當的措辭，目前相關活動都已暫停，之後將改進內部審核流程，避免未來發生類似情況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播