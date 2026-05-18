敢在中國辦嗎？南韓星巴克5/18推「坦克日」 被罵翻後連忙道歉

南韓星巴克推出「坦克日」活動促銷隨行杯，被外界痛罵會讓人想起當年坦克開進光州鎮壓人群的畫面。圖為南韓星巴克坦克隨行杯。（圖擷自南韓星巴克官網）

離譜！南韓星巴克在今天5月18日光州民主化運動46週年紀念日，推出了「坦克日」活動促銷隨行杯，被外界痛罵會讓人想起當年坦克開進光州鎮壓人群的畫面，無疑也令人聯想到中國六四天安門大屠殺慘案，南韓星巴克對此連忙道歉取消活動。

據《東亞日報》報導，南韓星巴克此舉是為了銷售Dante、Tank、Nasu系列隨行杯，各界人士對此痛批為何要在「5‧18」光州民主化運動推銷「坦克」杯，甚至還將活動命名為「坦克日」。

請繼續往下閱讀...

此外，南韓星巴克在廣告口號中還使用了「猛敲桌子（책상에 탁）」一詞，這句話讓人想到南韓1987年學運人士朴鍾哲遭酷刑致死案，時任警察廳長的姜旼昌在說明其死因時，謊稱辦案人員只是「猛敲桌子（책상을 탁），然後他（朴男）倒吸一口氣就死了」，但事後證實朴鍾哲是遭受警方水刑時壓迫頸部窒息身亡。

對此，南韓星巴克在官網發布道歉聲明，坦承他們使用了不恰當的措辭，目前相關活動都已暫停，之後將改進內部審核流程，避免未來發生類似情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法