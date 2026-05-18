索羅門「挺台派」前總理何瑞朗掌外交部 曾反對與台斷交

索羅門群島前總理何瑞朗（左）與夫人2018年訪台時，拜會時任總統蔡英文。何瑞朗當年曾公開反對索羅門與台灣斷交，如今在新政府中回鍋出任外交部長。（圖取自總統府網站）

2019年與台灣斷交、轉向北京的南太平洋島國索羅門群島（Solomon Islands），近日完成政權更迭。新任總理瓦爾（Matthew Wale）公布新內閣名單，其中最受關注的，是任命當年曾公開反對與台斷交的前總理何瑞朗（Rick Hou）出任外交部長。

根據《法新社》報導，何瑞朗曾於2017年至2019年間擔任索羅門總理。他在任內支持維持與台灣的外交關係，但其繼任政府於2019年宣布與台灣斷交，改與中國建交。澳洲前駐索羅門高級專員貝特利（James Batley）表示，何瑞朗熟悉國際事務，且是一名「不容易被施壓」的政治人物。

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此外，新內閣也任命長期對中國政策持批判立場的肯尼羅亞（Peter Kenilorea Jr.）出任國家規劃與發展協調部長。外界認為，這項人事安排顯示索羅門政府可能希望在中國與西方國家之間，重新調整外交平衡。

不過，瓦爾目前並未改變對中政策。索羅門政府聲明指出，瓦爾與中國駐索大使蔡蔚鳴會晤時，已重申政府將持續遵守「一中原則」。

除了外交布局，新政府上台後也迅速宣示內政改革，立即恢復活體海豚出口禁令。前任總理馬內列在遭撤換前夕，才剛廢除該項實施數十年的禁令，允許捕獲50隻海豚出口至中國水族館，引發環保組織強烈抗議。

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