美德州驚傳10起隨機槍擊案釀4傷 2名未成年人被捕

美國德州奧斯汀週末驚傳10起隨機槍擊案造成4人受傷，涉案15歲、17歲少年被捕。圖為嫌犯之一。（圖擷自Austin Police Department臉書）

美國德州奧斯汀週末驚傳有歹徒駕車隨機在不同地方開槍，至少共有10起案件並造成4人受傷，警方連忙向奧斯汀南部大多數地區的居民發布就地避難令，在逮捕涉案的15歲、17歲少年後已解除警報。

據《NBC》報導，奧斯汀警察局長戴維斯（Lisa Davis）表示，15歲少年竊走槍枝後，從16日下午至17日上午和17歲同夥駕駛偷來的汽車四處作案，朝消防局、公寓等建物開槍，警方攔停車輛後將2人逮捕。

請繼續往下閱讀...

戴維斯指出，2嫌作案期間至少偷走了4輛車，4名傷患已送往醫院治療，其中1人傷勢嚴重。奧斯汀市長華生（Kirk Watson）透露2人開槍動機尚不清楚，似乎是隨機犯案。另外，奧斯汀郊區馬諾（Manor）警方17日逮捕第3名嫌犯，尚在確認他的涉案程度。

15歲、17歲少年作案車輛。（圖擷自Austin Police Department臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法