大阪道頓堀火災延燒4棟建物 台灣遊客急避難（影片）

大阪心齋橋一帶今早發生火災，有台灣遊客受影響緊急避難。（圖擷取自「Ｘ」）

日本大阪市道頓堀一帶今早發生火警，火勢從一棟3層樓建築持續延燒，蔓延至周邊4棟建物，共有350平方公尺的面積被燒毀，目前火勢已經大致撲滅，詳細起火原因仍有待調查。

綜合日媒報導，這起火警在今早7點10分左右發生在大阪市中央區西心齋橋2丁目的一家餐廳，大阪市消防局表示，火勢從1棟3層樓建築的1樓部分竄出，火勢蔓延至相鄰建物，共有4棟建物受影響，燃燒面積達到350平方公尺。

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大阪市消防局針對這起火災出動約45台消防車撲滅火勢，火勢在報案後約2小時30分鐘後大致撲滅。警消目前正在調查起火原因，現場並沒有出現人員受傷或死亡的狀況。

由於火災現場位於餐廳、商店與旅館林立的繁華商圈，一名住在附近飯店、來自台灣的42歲男性旅客今早受訪時表示：「外面全是煙，嚇得我趕緊避難，但接下來我必須前往機場搭機回台，但現場拉起了封鎖線，我回不了飯店。」

住在附近的一名40多歲女性表示：「聽到『砰』的一聲爆炸聲後，才發現發生火災，火勢轉眼間就延燒到周邊建築。」

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