教宗成立人工智慧委員會 因應相關科技普及

教宗良十四世正成立人工智慧委員會，即旨在協調天主教會因應人工智慧的新梵蒂岡機構。（歐新社）

在人工智慧日益興盛的背景下，教宗良十四世（Pope Leo XIV）正成立人工智慧委員會，即旨在協調天主教會因應人工智慧的新梵蒂岡機構。

根據《POLITICO》報導，梵蒂岡16日宣布，教宗決定成立該人工智慧委員會，因為人工智慧的使用日益普及。

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在梵蒂岡宣布此消息的前一日，良十四世簽署了他的通諭。這是1封由教宗起草並發送給主教的信函，旨在就道德問題提供指導。

預計良十四世的新通諭將在未來幾週內公布，將考慮在教會的社會教導框架下探討人工智慧問題。社會教導亦涵蓋勞動、正義與和平等議題。

這並非良十四世首次涉足人工智慧領域。早在2025年5月當選教宗後不久，他就告訴樞機主教們，天主教會有責任將「社會教導的寶庫」奉獻給世界，以因應人工智慧對「人類尊嚴、正義和勞動」帶來的挑戰。

良十四世2025年6月也批評了人工智慧日益普及可能帶來的負面影響。他指出在人工智慧可能被濫用以謀取私利，並成為煽動衝突和侵略的工具。

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