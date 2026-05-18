中東戰火首度逼近核設施！無人機攻擊阿聯核電廠 美伊互釋強硬訊號

阿拉伯聯合大公國巴拉卡（Barakah）核電廠。該設施近日遭無人機攻擊引發電力區域火災，一座反應爐一度啟用備援柴油發電機維持運作。（美聯社資料照）

阿拉伯聯合大公國（UAE）境內唯一的核電廠17日遭3架無人機襲擊，其中一架擊中電力設施引發火災。這是阿聯核能設施首度在區域戰爭中成為直接打擊目標。雖然目前未傳出輻射外洩，但事件顯示中東戰火已開始波及大型能源與核能基礎設施。美國總統川普隨即發出警告，稱德黑蘭的時間「正在倒數」。

根據《美聯社》報導，阿聯國防部證實有3架無人機由沙烏地阿拉伯方向飛來，其中兩架遭攔截，一架擊中巴拉卡（Barakah）核電廠邊緣。國際原子能總署（IAEA）指出，火災發生於電力發電機組，導致其中一座反應爐必須依賴備援柴油發電機維持運作。這座耗資200億美元（約6436億台幣）興建的核電廠，供應阿聯全國4分之1的電力需求。

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川普警告伊朗「時間倒數」 德黑蘭稱部隊隨時準備應戰

攻擊發生後，川普在與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話後於社群媒體表示，伊朗的時間正在倒數計時，必須快速行動，「否則將面臨毀滅性後果」。伊朗最高領袖軍事顧問禮薩伊（Mohsen Rezaei）則在國台電視台回應，武裝部隊的「手指已扣在扳機上」，表示軍方已做好應戰準備。

阿聯外交顧問加格許（Anwar Gargash）形容此次攻擊代表「危險的升級」。巴拉卡核電廠位於阿聯西部，過去幾年核設施雖頻繁受到威脅，但這是該電廠4座反應爐首度直接暴露於戰火風險之中。阿聯核能監管機構表示，目前火勢已受控，反應爐運行仍維持正常。

目前美軍在中東的防空系統已加強監控。以色列軍方官員透露，以方正與美國密切協調，針對可能重啟的軍事行動進行評估。納坦雅胡在17日的內閣會議中強調，針對伊朗局勢已為所有可能情節做好準備。

阿聯與美軍防空單位目前仍維持警戒狀態，相關單位預計於19日完成場址安全與電力系統受損評估。

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