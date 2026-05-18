川普將對台軍售列談判籌碼 美媒：恐觸碰美台政策紅線

美國總統川普與中國國家主席習近平15日在中南海茶敘。（法新社）

美國總統川普近日針對新一輪對台軍售案首度明確表態。他表示，美方是否批准最新一項對台武器出口計畫，最終將「取決於中國」（It depends on China）的行為。川普同時將軍售形容為「極佳的談判籌碼」，相關言論引發華府國安圈高度關注。美國政治新聞網站《Politico》指出，此舉可能觸碰美台政策中「6項保證」的敏感界線。

根據《Politico》報導，川普上週接受《福斯新聞》（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）專訪時，針對是否簽署新年度對台軍售案表示：「我還沒批准，我們要看接下來會發生什麼。我可能會做，也可能不會做。我正暫緩這件事（holding that in abeyance），而這取決於中國。」川普指出，這涉及非常大量的武器，對美國而言是很好的談判籌碼。

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川普政府去年12月才批准1項總額110億美元（約3540億台幣）的對台軍售案，創下近年規模紀錄。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對此指出，維持美中2大經濟體的穩定關係至關重要。葛里爾提到，中方在雙邊接觸中必然會提及軍售議題，總統目前正考慮如何因應此現狀。

恐違反雷根時代承諾 將軍售與中方行為掛鉤引發疑慮

《Politico》分析指出，川普將軍售決策與中方行為連結，引發華府人士質疑是否違背1982年雷根政府提出的「6項保證」。該承諾的核心內容之一，即是美國「不會在對台軍售前徵詢北京意見」。評論認為，若軍售決策視中方態度而定，恐打破數十年來美國不與北京討論對台武裝出口的長年政策慣例。

目前白宮尚未對具體的新軍售項目做出最後裁決。部分美國官員擔心，這類表態可能導致對台政策立場出現不確定性。根據行政程序，相關安全合作項目目前仍留置於白宮等待最終政治指令，尚未進入正式公告程序。

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