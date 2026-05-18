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    首頁 > 國際

    川普：伊朗若不同意協議將蕩然無存　傳將開戰情室會議

    2026/05/18 03:12 中央社

    美國總統川普今天警告伊朗，如果德黑蘭不盡快與美國達成和平協議，「他們將會蕩然無存」。

    美國新聞網站Axios今天引述兩位美國官員報導，川普預計19日在白宮戰情室（White House Situation Room）召開會議，與國家安全顧問群討論因應伊朗的軍事行動方案。

    路透社無法立即查證報導內容的真實性。

    法新社報導，川普在他的真實社群（Truth Social）平台發文表示：「對伊朗來說，時間正在一分一秒地流逝，他們最好開始行動，趕快，否則將會蕩然無存。」他強調：「時間至關重要！」

    作為黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）主要支持者的伊朗神權體制堅持，必須先在黎巴嫩達成持久停火，才能就更廣泛和平協議與川普談判。德黑蘭拒絕接受所提協議內容令川普沮喪。

    一名以色列軍方官員今天表示，儘管以色列與黎巴嫩已經同意延長停火，但真主黨於週末期間向以色列及其部隊發射約200枚射彈。

    華府與德黑蘭於4月8日同意停戰，但和平談判陷入停滯，零星攻擊持續發生。

    伊朗媒體今天報導，美國針對伊朗所提終戰議程的回應未能作出任何具體讓步。

    法斯通訊社（Fars News Agency）報導，華府提出一份5點要求清單，其中包括伊朗僅能維持一座核設施運作，並須將其高純度濃縮鈾庫存轉移至美國。（編譯：何宏儒）1150518

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