把持全球數位動脈？伊朗揚言向荷姆茲海峽海底電纜收費 恐引發「數位災難」

在成功封鎖荷姆茲海峽後，伊朗正將戰略目標轉向全球經濟的隱形動脈：承載歐亞與中東龐大資料與金融流量的海底電纜。（路透檔案照）

在成功封鎖荷姆茲海峽後，伊朗正將戰略目標轉向全球經濟的隱形動脈：承載歐亞與中東龐大資料與金融流量的海底電纜。德黑蘭當局揚言向海纜業者收取「過路費」，威脅Google、微軟（Microsoft）等科技巨擘，並暗示若不從將切斷網路。專家警告，伊朗正試圖將其地理優勢，轉化為不對稱作戰的新型武器，不僅威脅全球網路連線，更可能引發波及多個大陸的「數位災難」。

美國有線電視新聞網（CNN）17日報導，伊朗軍方發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）上週在社群平台X宣布，將對網路電纜徵收費用。與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的媒體也說，德黑蘭將要求Google、微軟、Meta與亞馬遜（Amazon）等跨國企業遵守伊朗法律；而海纜公司將被要求支付通行許可費，且維修與保養權將由伊朗企業獨佔。

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部分前述公司確實投資穿越荷姆茲海峽與波斯灣的海纜，但目前並不清楚這些海纜是否經過伊朗水域，也不清楚德黑蘭將如何迫使這些科技巨頭屈服，因為在美國嚴厲制裁下，這些企業被禁止向伊朗付款。

海底電纜構成全球通訊骨幹，承載絕大部分的網路與資料流量，若遭攻擊將不僅影響連線速度，更將威脅從銀行系統、軍事通訊、人工智慧（AI）雲端基礎設施到遠距工作、線上遊戲與串流服務等日常事務。由於長期以來與伊朗相關的安全風險，國際營運商在荷姆茲海峽鋪設海纜均刻意避開伊朗水域，將大部分海纜集中在沿阿曼一側的狹窄地帶。

阿拉伯聯合大公國「哈布圖爾研究中心」資深研究員阿邁德（Mostafa Ahmed）指出，荷姆茲海峽是連接新加坡等亞洲資料樞紐與歐洲部分電纜登陸站的關鍵數位走廊，任何中斷都可能會拖垮歐亞之間的金融交易與跨境匯款，東非部分地區則可能面臨斷網。伊朗尚未明確表示將破壞這些海纜，但已透過官員、國會議員與官方相關媒體多次宣告，有意懲罰美國在該地區的盟友。

阿邁德表示，擁有戰鬥潛水員、小型潛艦與水下無人機的革命衛隊，對水下電纜構成實質風險，而任何攻擊都可能在多個大陸引發連鎖的「數位災難」。不過，電信市場研究公司TeleGeography表示，截至2025年，穿越荷姆茲海峽的電纜僅佔全球國際頻寬的不到1％。

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