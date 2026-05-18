歐洲歌唱大賽在杯葛聲中落幕 保加利亞27歲女歌手逆轉奪冠

27歲的達拉憑藉派對神曲〈Bangaranga〉，成為首度在歐洲歌唱大賽中奪冠的保加利亞歌手。（法新社）

27歲的保加利亞歌手達拉（Dara）16日憑藉派對神曲〈Bangaranga〉，在奧地利維也納擊敗以色列歌手貝塔恩（Noam Bettan），逆轉勝奪得第70屆歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍，成為首度在這場盛會中獲勝的保加利亞歌手。

然而，這場音樂盛事卻因政治爭議蒙上陰影，以色列參賽引發場外大規模抗議與5個國家集體杯葛。儘管如此，以色列選手貝塔恩仍在龐大觀眾票數支持下，連續第二年為該國拿下亞軍。

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保加利亞過去3屆大賽都缺席，達拉在賽前一週都未被視為奪冠熱門人選，但她憑藉準決賽的驚艷表現，迅速累積人氣，最終擊敗在觀眾電話投票中領先的貝塔恩。

美聯社報導，染力的節奏與編排緊湊的舞蹈，擊敗其他24名參賽者。她17日凌晨在賽後記者會上驚呼：「這太難以置信了」，「我甚至不知道發生了什麼事。」她感謝「每一個感受到bangaranga並與這股力量產生共鳴的人。」

羅馬尼亞女歌手克皮特內斯庫（Alexandra Căpitănescu）以搖滾歌曲Choke Me獲得季軍。澳洲知名創作歌手黛兒塔古德倫（Delta Goodrem），以流暢的中板抒情歌Eclipse拿下第4名。義大利抒情歌手薩爾‧達‧芬奇（Sal Da Vinci），則以Per Sempre Si（意為「永遠願意」）名列第5。

今年的歐洲歌唱大賽因以色列在加薩走廊的軍事行動而陷入危機，由於西班牙、荷蘭、愛爾蘭等國杯葛，僅剩35組參賽，創2003年以來新低，成為歐洲歌唱大賽史上最大規模的政治抵制行動。

這也是以色列連續第二年在這場音樂盛事中獲得亞軍，很大程度上歸功於龐大的觀眾投票。在有指控稱以色列發起強烈遊說活動，為其選手拉票後，主辦單位今年對投票規則做出進一步限制。

貝塔恩獲得熱烈歡呼，但他在演唱融合希伯來語、法語與英語的搖滾抒情曲Michelle時，也夾雜著零星的噓聲。稍早前，有4人因試圖擾亂他的準決賽演出，而被驅逐出場。

在16日的總決賽前，數百名反對以色列參賽的抗議者，在比賽場館附近遊行。部分人士舉出寫有「封殺歐洲歌唱大賽」的標語。親巴勒斯坦團體15日也以「不為種族滅絕提供舞台」為口號，舉辦一場戶外演唱會。主辦人之一的剛果裔奧地利藝術家邦戈拉（Patrick Bongola）強調，邀請以色列站上歐洲歌唱大賽的舞台，「對所有相信人道、相信愛與團結的人來說，是一種侮辱。」

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