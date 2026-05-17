李顯龍5/18起訪廣西上海 隔1年半再訪中國

中國國家主席習近平（右）2024年11月在北京釣魚台國賓館會見新加坡國務資政李顯龍（左）。（歐新社）

新加坡國務資政、前總理李顯龍明天起將前往中國廣西和上海訪問5天，是他時隔1年半再度以國務資政身分訪中。據星國總理公署文告，此行目的為進一步深化兩國在地方層面的聯繫。

新加坡聯合早報報導，根據新加坡總理公署文告，李顯龍在廣西期間，將與中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面，並出席陳剛晚宴款待。他也將在當地進行實地考察，瞭解廣西作為連接中國和東南亞的門戶，以及在推動「中國一東協互聯互通」方面扮演的角色。

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報導指出，在上海期間，李顯龍將與上海市長龔正會面並出席龔正舉辦的晚宴，並將在上海參訪相關企業，瞭解中國科技的發展情況。

文告說，李顯龍此次訪中是在星中「高層往來保持良好勢頭（態勢）」的基礎上展開，旨在進一步深化兩國在地方層面的聯繫。

李顯龍上一次訪問上海是2024年11月，曾與中共上海市委書記陳吉寧會面；他上一次訪問廣西則是2014年9月出席在南寧舉辦的第11屆中國一東盟（東協）博覽會，新加坡是當屆博覽會主賓國。

報導還提及，新加坡總理黃循財2025年6月首次以總理身份訪中，分別與中國國家主席習近平、中國國務院總理李強及中國全國人大常委會委員長趙樂際會面。黃循財今年3月再度訪問中國，期間與趙樂際在海南再次會面，並出席海南博鰲亞洲論壇。

報導指出，近年新加坡和廣西在港口物流及跨境互聯互通等領域合作不斷加深。官方統計顯示，2025年新加坡與廣西雙邊貿易額為人民幣138億（約新台幣640億元），並新增30個投資項目，使得新加坡在廣西投資額累積至13.2億美元（約416.8億美元）。

新加坡與上海間的經貿聯繫也持續深化。去年星滬雙邊貿易增長17.65%，其中上海對新加坡出口增長29.47%。截至去年底，上海約有7000個與新加坡相關的投資項目，累計實際投資額約為280億美元。

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