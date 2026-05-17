為何習近平緊咬台灣川普卻避答？ 專家曝答案：這才是川普要的！

川習會受到國際關注。（路透）

川習會受到國際關注，川普會後一再強調此行與中方在伊朗戰爭一事上取得共識，那就是北京也不希望伊朗擁有核武器，並疾呼開放荷姆茲海峽；起初被外界認為是一大討論重點的台灣議題，則被美國「邊緣化」。總體經濟學家吳嘉隆表示，川普此行訪中，其實是在為對伊朗重新開戰做最後的外交努力！

吳嘉隆17日在臉書發文，「搞了半天，看來川普跑一趟北京，表面上是去談生意，不是去談政治，所以對習近平大談特談的台灣議題，川普不表態，但是，其實另有玄機，真正要談的議題，還是伊朗。我們先來講一下戰爭的基本操作。首先，要發動戰爭之前，你要先做外交努力，證明和平解決方案破局，沒辦法了，於是只好動用武力。再來，我要打你之前，會先跟你背後的大哥打招呼，讓你的大哥不再出手撐你。」

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「川普來北京，現在看來，根本不是來談台灣，而是來談伊朗的！最後，中方同意美方的兩大主張，伊朗不可擁有核子武器，伊朗不可封鎖荷姆茲海峽，並且收通行費。這樣子等於中方在政治上不再支持伊朗，而是站隊美國這邊。簡單講，中國拋棄伊朗了，這才是川普要的！這一來，美國對伊朗動手，中方也不好再說什麼。」

吳嘉隆接著說：「如果這個邏輯成立的話，那麼川普回到華盛頓之後，接下來肯定要在軍事上展開行動，因為已經親自跑了一趟北京，已經跟中國打過招呼了嘛，政治上已經鋪墊好了。中方配合美國，等於向美國服軟/屈服，所以才要另外找一個議題來轉移焦點，來掩護中方在伊朗問題上的最新立場。也因為要接受美國的立場，所以中方有必要在別的議題上展示強硬，把壓力先頂回去，證明自己沒有在美國的壓力下屈服，之後回到伊朗上做出讓步，別人就比較沒感覺了。」

最後他表示，「這就是為什麼美國根本沒有要談台灣，而習近平卻緊咬台灣不放的原因。總之，搞了半天，川普去北京，是要談伊朗，而不是台灣。結論是，川普贏了！」

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