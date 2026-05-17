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    首頁 > 國際

    悚！中國視障網紅造假事件 被揪出專以身障人士炒作產業鏈

    2026/05/17 15:24 即時新聞／綜合報導
    中國百萬粉絲視障網紅「抱抱盲兔」造假在北京人行道導盲磚上被撞倒，已被警方採取刑事措施且帳號封禁。（圖擷自bilibili）

    中國百萬粉絲視障網紅「抱抱盲兔」造假在北京人行道導盲磚上被撞倒，已被警方採取刑事措施且帳號封禁。（圖擷自bilibili）

    可怕！中國視障網紅「抱抱盲兔」擁有百萬粉絲，她本月上傳在北京人行道好好走在導盲磚上，卻被騎車男子撞倒的影片，引發廣大網友心疼，沒想到後續證實是造假「擺拍」，已被警方採取刑事措施且帳號封禁，目前更被揪出背後藏著專找身障人士炒作吸引流量的產業鏈。

    「抱抱盲兔」造假事件引起中國網友關注，有人發現她和嗶哩嗶哩（bilibili，下稱B站）2024年百大網紅「諾子喵嗚」一樣，都是由同個名為「威威」的男子負責營運，商務合作聯繫方式也相同。

    「諾子喵嗚」目前光是在B站就有207萬粉絲，她可以說是中國視障網紅的領頭羊，屬於最早一批拍攝視障人士生活不便的「先驅」，孰料如今被發現和「抱抱盲兔」屬於同個網紅經紀公司（MCN），不少人開始推測諾子早期的影片恐怕也是劇本。

    中國網友還搜到「威威」曾在小紅書以公益為名發文，指稱自己從零做起的2個盲人網紅帳號（亦即上述2名視障女子）都已破百萬粉絲，想要再找身障人士合作，分為「輪椅賽道」、「聽障賽道」、「盲人賽道」，並希望前來報名的身障者形象乾淨且大方，這樣一來才能出現在鏡頭前。

    此外，在「抱抱盲兔」過去上傳的影片中，曾和另1名坐輪椅的身障女孩偶遇並結伴前往重慶景點，互相扶持的過程一時令人動容，但如今這名輪椅少女也被挖出和「抱抱盲兔」是同間MCN，讓中國網友驚呼原來都是劇本，而且這根本是在「採生折割（以身障者博取同情進而牟利）」。

    「抱抱盲兔」背後藏著專找身障人士炒作吸引流量的產業鏈，網揪出「抱抱盲兔」和另名視障網紅「諾子喵嗚」屬於同間網紅經紀公司。（圖擷自bilibili）

    「抱抱盲兔」背後藏著專找身障人士炒作吸引流量的產業鏈，網揪出「抱抱盲兔」和另名視障網紅「諾子喵嗚」屬於同間網紅經紀公司。（圖擷自bilibili）

    負責「抱抱盲兔」和「諾子喵嗚」帳號營運的男子威威，在小紅書發文尋找身障者合作。（圖擷自bilibili）

    負責「抱抱盲兔」和「諾子喵嗚」帳號營運的男子威威，在小紅書發文尋找身障者合作。（圖擷自bilibili）

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