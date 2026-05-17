川普喊不支持台獨 王丹分析：純屬場面話

王丹認為，川普說不希望看到台獨「純屬場面話」，台灣已是主權獨立國家，執政黨一再重申沒有宣布獨立意圖，所以這是個假議題，在一個假議題上不管說什麼，都是場面話。（美聯社）

美國總統川普結束訪中行程在接受美國《福斯新聞》專訪時指出，他希望中國與台灣的局勢能維持現狀，不希望有人因為覺得有美國支持就宣稱要走向獨立。對此，中國民運人士王丹表示，川普對台灣問題講了一些話，台灣親中陣營像撿到寶，似乎美國對台灣的政策已經改變，實際上他們對中英文的表述都有理解問題。

王丹提到，他看完川普的談話全文，看不到美國一貫對台政策有改變的地方，川普一再強調維持現狀，這是美國對台政策一以貫之的政策主軸，這個主軸並沒有改變，川普說不希望看到台獨「純屬場面話」，台灣已經是主權獨立國家，執政黨一再重申沒有宣布獨立的意圖，所以這是個假議題，在一個假議題上不管說什麼，都是場面話，沒有實質政策意涵。

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王丹指出，川普說「不希望去9500英里之外的地方去打仗」，藍營的人開心地往「疑美論」方向引導，但有點常識的人都知道，本來就沒有人願意到很遠的地方打仗，難道美國總統會公開說「我希望去9500英里以外打一仗」？這到底有什麼可以拿來作文章的呢？

王丹認為，「希望不希望」跟「會不會」是兩回事，這世上有太多我們不想做但不得去做的事情，對美國來說也一樣，如果美國真的決定拋棄台灣，就不會用「不希望」這樣的表述，直接說「不會」就好了。因此根據以上的川普談話內容就認定一旦中共對台動武，美國不會出兵支援台灣，王丹直言：「我只能說，你英文不太好。」

不過王丹提到，川普在專訪中提到「台灣有人想搞獨立」，這顯然是在北京時中國一再對他洗腦的結果，台灣當然有人想搞獨立，這跟魁北克有人想獨立、蘇格蘭有人想獨立是一樣的，不管在哪裡都會有不同理念的人想做各種事情，問題的關鍵是政府或執政黨有沒有獨立的實質動作，這點恐怕需要台灣駐美單位更加積極地向美國政府說明。

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