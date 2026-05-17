為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普喊不支持台獨 王丹分析：純屬場面話

    2026/05/17 09:35 即時新聞／綜合報導
    王丹認為，川普說不希望看到台獨「純屬場面話」，台灣已是主權獨立國家，執政黨一再重申沒有宣布獨立意圖，所以這是個假議題，在一個假議題上不管說什麼，都是場面話。（美聯社）

    王丹認為，川普說不希望看到台獨「純屬場面話」，台灣已是主權獨立國家，執政黨一再重申沒有宣布獨立意圖，所以這是個假議題，在一個假議題上不管說什麼，都是場面話。（美聯社）

    美國總統川普結束訪中行程在接受美國《福斯新聞》專訪時指出，他希望中國與台灣的局勢能維持現狀，不希望有人因為覺得有美國支持就宣稱要走向獨立。對此，中國民運人士王丹表示，川普對台灣問題講了一些話，台灣親中陣營像撿到寶，似乎美國對台灣的政策已經改變，實際上他們對中英文的表述都有理解問題。

    王丹提到，他看完川普的談話全文，看不到美國一貫對台政策有改變的地方，川普一再強調維持現狀，這是美國對台政策一以貫之的政策主軸，這個主軸並沒有改變，川普說不希望看到台獨「純屬場面話」，台灣已經是主權獨立國家，執政黨一再重申沒有宣布獨立的意圖，所以這是個假議題，在一個假議題上不管說什麼，都是場面話，沒有實質政策意涵。

    王丹指出，川普說「不希望去9500英里之外的地方去打仗」，藍營的人開心地往「疑美論」方向引導，但有點常識的人都知道，本來就沒有人願意到很遠的地方打仗，難道美國總統會公開說「我希望去9500英里以外打一仗」？這到底有什麼可以拿來作文章的呢？

    王丹認為，「希望不希望」跟「會不會」是兩回事，這世上有太多我們不想做但不得去做的事情，對美國來說也一樣，如果美國真的決定拋棄台灣，就不會用「不希望」這樣的表述，直接說「不會」就好了。因此根據以上的川普談話內容就認定一旦中共對台動武，美國不會出兵支援台灣，王丹直言：「我只能說，你英文不太好。」

    不過王丹提到，川普在專訪中提到「台灣有人想搞獨立」，這顯然是在北京時中國一再對他洗腦的結果，台灣當然有人想搞獨立，這跟魁北克有人想獨立、蘇格蘭有人想獨立是一樣的，不管在哪裡都會有不同理念的人想做各種事情，問題的關鍵是政府或執政黨有沒有獨立的實質動作，這點恐怕需要台灣駐美單位更加積極地向美國政府說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播