為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美若重啟攻打伊朗　行動名稱擬改為「大錘行動」

    2026/05/17 02:21 中央社

    兩名美國官員表示，若目前的停火破裂，總統川普決定重啟大規模作戰行動，美國軍方正考慮將對伊朗的戰爭正式更名為「大錘行動」（Operation Sledgehammer）。

    國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，關於是否以「大錘行動」取代「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的討論，凸顯川普（Donald Trump）政府考慮重啟對伊朗戰爭的認真程度，並可能讓川普主張，這將重新啟動美國法律規定需國會授權作戰的60天倒數時程。

    美國聯合以色列於2月28日對伊朗發動大規模軍事行動，稱為「史詩怒火行動」。

    4月初美國與伊朗同意停火，展開外交談判後，川普政府宣布「史詩怒火行動」結束。當時，美國政府通知國會，與伊朗的敵對行動已經終止。

    國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週向記者表示，「史詩怒火行動『已經結束』」。

    一名熟悉相關討論的白宮官員表示，只要對伊朗重新開戰，都將以新的名稱和行動執行，從美國政府的角度來看，這等於是與國會重新啟動計時。這名美國官員透露，目前考慮的名稱不只「大錘行動」。

    根據1973年戰爭權力法（War Powers Resolution），總統必須在開戰後48小時內通知國會，否則部隊必須在60天內撤離，或由國會授權軍事行動。「史詩怒火行動」的進攻作戰在戰鬥持續40天後暫停。川普政府主張，有鑒於此，作戰行動還未達到60天的門檻。

    近日美國與伊朗相互開火，同時伊朗阻止船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），而川普則持續實施封鎖。一名美國官員表示，川普仍在考慮多種方案，準備重新開放荷莫茲海峽並打破僵局，並且對美伊外交協商能否成功深感懷疑。

    該官員另指出，川普尚未下令美軍重啟大規模戰鬥行動。（編譯：徐崇哲）1150517

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播