貓頭鷹栽進水泥堆喪失靜音飛行能力 「接羽術」讓牠重獲新生

從水泥攪拌車內被救出的貓頭鷹，去年11月在庇護中心治療。（美聯社）

美國猶他州一隻受困預拌混凝土車的未成年大角鴞（great horned owl，學名Bubo virginianus），獲救後經過數月清理、休養和關鍵的「接羽術」後，終於恢復靜音飛行能力，重新回到野外。

美聯社16日報導，猶他州一處度假村工地施工人員，去年10月底施工澆灌水泥時，發現這隻大角鴞困在預拌混凝土車攪拌器中，把牠救出後，先以水緊急簡單沖洗，然後送到該州的「動物好友協會」（Best Friends Animal Society）治療。庇護所人員花了好幾天時間，用鑷子小心翼翼地剝除牠臉部、胸口和右翼上已經乾掉的水泥碎屑，再用牙刷、洗碗精清潔羽毛。

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不過，這隻貓頭鷹休養了幾個月時間，遲遲沒有長出新的羽毛。於是5月初為牠進行「接羽」（imping），也就是使用捐贈羽毛接到牠原有的羽軸上。庇護所主管瑞奇瓦斯基（Bart Richwalski）說，「一開始的幾根羽毛，真的讓人非常緊張，但是後來逐漸進入狀況，一切順利進行」。

大角鴞部分羽毛邊緣的細緻絨羽，可讓牠們獵食時安靜地飛行，但是這隻貓頭鷹因沾粘水泥磨損其羽毛，飛行時會發出呼呼聲。接羽使用的羽毛，來自一隻體型相近的死亡貓頭鷹，比照牠右翼的形狀逐一接上。接羽手術歷時90分鐘完成，牠的右翼多了10根新的初級飛羽，和1根次級飛羽。

但是真正的考驗是牠能否恢復無聲飛行能力。這隻貓頭鷹從麻醉甦醒後，沒多久便起飛，經分貝計測量確認，牠的振翅聲安靜到足以野放。牠也在鳥舍屋頂打開後，短暫盤旋了一陣子，便飛向野外。

這幾個月一直照料這隻貓頭鷹的瑞奇瓦斯基說，看見牠飛出去那一刻，「感覺真好，我的心臟好像終於重新開始跳動」。

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