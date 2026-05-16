歐洲國家想走荷姆茲海峽不忍了 找上伊朗革命衛隊談協議

船隻已開始陸續通行荷姆茲海峽。（路透）

伊朗國家電視台今天報導，已有歐洲國家與伊朗當局接觸，就船隻通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的議題進行協商，但報導未指明是哪些國家。

法新社報導，自從美國和以色列2月28日轟炸伊朗、引爆戰爭以來，德黑蘭大致封鎖了荷姆茲海峽這條關鍵水道。交戰各方4月8日同意停火，至今維持脆弱的停火狀態。

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伊朗國家電視台的報導說，「繼東亞國家的船隻通過（荷姆茲海峽）後，尤其是來自中國、日本和巴基斯坦的船隻；我們今天接獲消息，歐洲人也已開始與（伊斯蘭）革命衛隊（IRGC）海軍談判」，以獲得通行許可。

伊斯蘭革命衛隊是伊朗軍隊的意識形態組織，其發布的聲明指出，近幾天有數十艘來自中國等國家的船舶「在同意伊朗對（荷姆茲）海峽的管理規範」後，已獲准通行。

美伊開戰前，約1/5的全球石油和液化天然氣（LNG）海運是通過荷姆茲海峽，另有幾項重要的大宗商品也經由這道海峽運輸。

伊朗在開戰後已一再表示，荷姆茲海峽航運將「不會回復戰前狀態」；4月時還說，已收到首批海峽通行費收入。

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