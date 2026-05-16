涉巴黎美銀攻擊案、意圖在美恐攻 美司法部起訴伊拉克民兵成員

美國聯邦檢方15日起訴伊拉克男子薩迪（Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi，右），並提出他和已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani，左）互動的照片。（美聯社）

美國與伊朗就結束戰爭的和談持續僵持的同時，美國司法部15日公布一起意圖攻擊美國多地目標的恐怖行動陰謀，起訴一名與伊朗伊斯蘭革命衛隊有密切關係的伊拉克民兵組織成員。

彭博15日報導，根據司法部15日公布的起訴書，這名伊拉克男子薩迪（Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi），涉嫌共謀支持伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kata’ib Hizballah），該組織被美國指為與伊朗革命衛隊緊密結盟，兩者也都被列為恐怖組織。

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根據聯邦檢方說法，薩迪涉及至少18起在歐洲、2起在加拿大的恐怖攻擊之「規劃、執行和宣揚」；自美國和以色列對伊朗開戰以來，「指揮並呼籲他人攻擊美國和以色列利益，包括殺害美國人和猶太人做為報復」。

檢方指控薩迪，協助進行今年3月15日阿姆斯特丹紐約梅隆銀行所在大樓攻擊案，以及3月28日巴黎美國銀行炸彈攻擊未遂案，並企圖在美國發起恐怖攻擊行動，目標包括紐約一座猶太會堂、洛杉磯和亞利桑那州斯科斯岱市的猶太中心等，並已向一名將執行攻擊行動的墨西哥毒梟匯款數千美元，然而，該名毒梟實際上是臥底執法人員。

負責起訴此案的聯邦助理檢察官柯伊爾（Jeffrey Coyle）表示，薩迪於14日抵達紐約時遭拘捕。不過，法院為薩迪指派的律師達拉克（Andrew Dalack）向法官表示，當事人先在伊斯坦堡被捕，隨後移交美方，完全沒有機會反駁指控；因被認為與2020年遭擊斃的伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）有關係而遭迫害，是政治犯、戰俘。

薩迪14日戴著手銬腳鐐出庭，聆聽起訴罪狀時頻頻點頭、比手勢，並不時微笑。他未被要求答辯，並且不得交保。

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