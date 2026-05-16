坐在馬斯克、庫克中間！中國女身分曝光 遭諷「白癡安排」

中國女首富周群飛（左1）坐在蘋果執行長庫克（右1）身邊。（法新社）

美國總統川普率團訪中進行「川習會」，中國國家主席習近平在北京人民大會堂設宴歡迎。有眼尖網友發現，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）座位之間的女子，是中國女首富周群飛。然而周群飛曾直言自己人生最大遺憾就是沒學好英文，當晚她與身邊兩位大企業家也幾乎是零交流，此安排也遭批是「超白癡安排」。

《路透》近日透過照片觀察，列出一份當天晚宴詳細座位表，可見庫克與馬斯克之間，坐的確實是號稱「玻璃女王」的「藍思科技」創辦人周群飛。

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香港作家潘東凱昨日在臉書發文表示，周群飛於1970年出生在湖南省湘鄉市壺天鎮的山村。改革開放初期，她來到深圳市謀生，在深圳大學旁邊的一家手機玻璃廠「澳亞光學」工作，晚上在深圳大學的夜校讀書，她考取了會計證照，隨後於1993年自主創業。2003年在深圳市創立了藍思科技公司。

潘東凱指出，周群飛確實是一位成功的企業家，不過她曾說過，自己人生最大的遺憾就是沒有學好英文。從整晚的觀察來看，她和旁邊的兩位美國朋友完全零交流、沒接觸，不時只能低頭看著自己的手機。而據他了解，這兩位美國科技巨頭的掌舵人，似乎也沒有能力用中文交談。潘東凱批評：「這就是中共最典型的安排，背後其實沒什麼陰謀論，純粹就是一堆白痴。」

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