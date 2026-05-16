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    首頁 > 國際

    再提美國晶片產業被偷走 川普喊：台灣、中國都冷靜下來

    2026/05/16 17:01 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普訪中行程結束後，接受福斯新聞（Fox News）專訪時，再度提到美國的晶片產業遭台灣「偷走」。他還談到台灣、中國最好都聰明一點「冷靜下來」。

    川普接受福斯新聞專訪時被問及軍購議題，他提到，現實狀況下是，中國距離台灣只有59英里，而美國距離台灣卻有大概9500英里，這是非常困難的狀況。接著他話鋒一轉再度重申「台灣偷走美國的晶片產業」一論點。他指出，台灣之所以發展起來，就是因為美國過去總統不知道在幹嘛。

    川普說，要是當初在進口晶片時課徵關稅，那晶片產業根本不會離開美國，以前什麼都是英特爾的，都是美國自己的公司，但現在這些公司跑去台灣，等於美國的晶片產業被偷走了。因此他多年以來才會一直喊「我們的晶片產業被偷了」，不過現在晶片產業正在回流美國。

    川普最後說，「我必須說，台灣最好放聰明一點冷靜下來，中國也最好放聰明一點冷靜下來。雙方都最好冷靜下來。」

    臉書外電翻譯社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」將這段訪談翻譯成中文後，引發熱議。網友紛紛說，「台灣一直都很冷靜好嗎」、「美國自己做不出來，課徵100%關稅也沒用」、「台灣的晶片製造是多少高學歷人才願意做極其無聊的生產線工作才得以撐得起來」、「台積電拿到美國產能剩多少他心裡會沒底嗎」。

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