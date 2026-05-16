中國北京出現「山寨一蘭」！標誌、菜單直接複製 日網轟：難怪被全世界憎恨

中國北京出現山寨版一蘭，讓日本網友相當憤怒。（擷取自微博）

日本連鎖拉麵店「一蘭」在台灣、香港及美國陸續插旗，不過近日中國北京卻出現山寨版一蘭，不但賣的也是豚骨拉麵，就連品牌標誌也幾乎一模一樣，讓日本網友怒批，「這就是他們被全世界憎恨的原因」。

有中國網友在社群平台X發出一張截圖，畫面裡中國外送平台「美團外賣」出現了一家「本日一蘭拉麵」，不但賣的品項就叫「一蘭豚骨拉麵」，招牌也使用紅、綠配色，斗大的寫著「一蘭」，只是最下方的創業年分從「昭和35年創業」變成「建國65年創業」，其他細節都與一蘭拉麵幾乎一模一樣。

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該截圖被日本網友瘋傳，奈良市議員邊津丸也特地趕到一蘭拉麵福岡總部，向一蘭拉麵的法務部報告中國抄襲。他怒轟，「絕不容忍中國的抄襲行為，這真的太過分了！他們一定非常渴望擁有日本這樣的模式，所以才模仿日本，但他們永遠不會成功」。一蘭拉麵公關部發言人也直言，「我們公司已經掌握相關情況，目前法務部正在進行處理」。

事件曝光後，日本網友紛紛表示，「這就是他們被全世界憎恨的原因，一方面反日，一方面又抄襲日本的東西，這不是很矛盾嗎？」、「他們一定非常渴望獲得日本的技術」、「他們簡直是在瘋狂抄襲日本產品，但日方公司似乎也無能為力」、「連標誌都抄襲，簡直是把智慧財產權當兒戲」。

【速報】

大変なことになったぞ。

中国が一蘭をパクった件でこの事をいち早く伝える為に福岡の本社に参りました。



一蘭本社法務部

↓

事実確認しました

弁護士に相談します



従業員

↓

絶対に許せない

そこまでしてお金儲けがしたいのか



中国のパクリ文化を絶対に許すな。

さすがにやりすぎだ。 pic.twitter.com/oUpI1VFXO9 — へずまりゅう （@hezuruy） May 14, 2026

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