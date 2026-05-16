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    中國北京出現「山寨一蘭」！標誌、菜單直接複製 日網轟：難怪被全世界憎恨

    2026/05/16 17:09 即時新聞／綜合報導
    中國北京出現山寨版一蘭，讓日本網友相當憤怒。（擷取自微博）

    中國北京出現山寨版一蘭，讓日本網友相當憤怒。（擷取自微博）

    日本連鎖拉麵店「一蘭」在台灣、香港及美國陸續插旗，不過近日中國北京卻出現山寨版一蘭，不但賣的也是豚骨拉麵，就連品牌標誌也幾乎一模一樣，讓日本網友怒批，「這就是他們被全世界憎恨的原因」。

    有中國網友在社群平台X發出一張截圖，畫面裡中國外送平台「美團外賣」出現了一家「本日一蘭拉麵」，不但賣的品項就叫「一蘭豚骨拉麵」，招牌也使用紅、綠配色，斗大的寫著「一蘭」，只是最下方的創業年分從「昭和35年創業」變成「建國65年創業」，其他細節都與一蘭拉麵幾乎一模一樣。

    該截圖被日本網友瘋傳，奈良市議員邊津丸也特地趕到一蘭拉麵福岡總部，向一蘭拉麵的法務部報告中國抄襲。他怒轟，「絕不容忍中國的抄襲行為，這真的太過分了！他們一定非常渴望擁有日本這樣的模式，所以才模仿日本，但他們永遠不會成功」。一蘭拉麵公關部發言人也直言，「我們公司已經掌握相關情況，目前法務部正在進行處理」。

    事件曝光後，日本網友紛紛表示，「這就是他們被全世界憎恨的原因，一方面反日，一方面又抄襲日本的東西，這不是很矛盾嗎？」、「他們一定非常渴望獲得日本的技術」、「他們簡直是在瘋狂抄襲日本產品，但日方公司似乎也無能為力」、「連標誌都抄襲，簡直是把智慧財產權當兒戲」。

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