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    首頁 > 國際

    「世界最長壽」候選狗 法國蝴蝶犬30歲高齡逝世

    2026/05/16 16:25 中央社
    法國1隻名喚「拉薩爾」的蝴蝶犬被認為可能是「世界最長壽狗狗」，但其照顧者表示牠已去世，享年30歲。（法新社）

    法國1隻名喚「拉薩爾」的蝴蝶犬被認為可能是「世界最長壽狗狗」，但其照顧者表示牠已去世，享年30歲。（法新社）

    法國1隻名喚「拉薩爾」（Lazare）的蝴蝶犬（Continental Toy Spaniel）被認為可能是「世界最長壽狗狗」，但其照顧者表示牠已去世，享年30歲。

    金氏世界紀錄（Guinness World Records）告訴法新社，拉薩爾14日離世之前，他們「沒有收到認證申請或相關證據」，因此無法確認牠是否擁有世界最老狗狗的頭銜。

    從事動物慈善工作的莫雍（Anne-Sophie Moyon）表示，拉薩爾出生於1995年12月4日，牠一生的大部分時間都和同一位主人一起生活，直到原主人逝世，牠才被送到收容所。

    29歲單親媽媽布多爾（Ophelie Boudol）上月前往收容所為母親物色寵物時，一眼相中了拉薩爾，於是把拉薩爾帶回家，和她9歲的兒子及2隻貓一起生活。

    這時高齡30歲5個月的拉薩爾已經需要穿尿布，聽不見也看不見，幾乎整天都在睡覺，被布多爾領養數週後離開人世。

    布多爾表示：「牠昨晚在我懷裡離開，和前主人團聚了。」

    根據金氏世界紀錄網站，1隻名叫波畢（Bobi）的葡萄牙阿蘭多獒犬（Rafeiro do Alentejo）曾被認為是世界上最老的狗，牠於2023年10月以31歲165天的年紀辭世。

    不過，2024年的1項審查發現沒有足夠且確切的證據可證明波畢的實際年齡，因此金氏世界紀錄已暫撤牠的頭銜。

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