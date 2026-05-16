美國與奈及利亞聯手 擊斃IS全球第2號人物

美國總統川普15日表示已與奈及利亞聯手格斃1名IS高層。圖為川普15日抵達白宮時對記者發言。（歐新社）

美國總統川普15日晚間表示，美國與奈及利亞軍隊已在1場聯合行動中，擊斃伊斯蘭教遜尼派武裝組織「伊斯蘭國」（IS）的全球第2號人物明努基（Abu-Bilal al-Minuki），並稱此行動「大幅削弱」IS的實力。

川普在社群媒體上發文說，美奈兩國部隊當晚在他的指揮下，完美執行1場精心策劃且非常複雜的任務，把明努基這個世上最活躍的恐怖分子從戰場上除去......「他（指明努基）再也不能恐嚇威脅非洲人民，再也無法為針對美國人的行動出謀劃策。」

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根據美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）的文件，明努基1982年生於奈及利亞東北部的波諾州（Borno）。根據了解，波諾州過去10多年來一直是奈及利亞伊斯蘭激進份子的主要活動據點，數千人在動亂中喪命、200萬人被迫流離失所。

﻿川普並未明確指出這場了結明努基的攻擊的地點，但稱明努基「自認可以躲在非洲，但他哪知道我們有線人隨時跟我們通報他的一舉一動」；川普還感謝奈及利亞政府的合作，並稱隨著明努基被幹掉，IS在全球的行動也被大幅削弱。

川普此前也曾以迫害屠殺奈及利亞基督徒為由，下令對奈國的IS好戰分子進行致命打擊。奈及利亞是非洲人口最多的國家，估計有約2.375億人，基督徒與穆斯林為該國2大主要宗教群體。

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