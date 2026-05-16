為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國與奈及利亞聯手 擊斃IS全球第2號人物

    2026/05/16 15:49 編譯張沛元／綜合報導
    美國總統川普15日表示已與奈及利亞聯手格斃1名IS高層。圖為川普15日抵達白宮時對記者發言。（歐新社）

    美國總統川普15日表示已與奈及利亞聯手格斃1名IS高層。圖為川普15日抵達白宮時對記者發言。（歐新社）

    美國總統川普15日晚間表示，美國與奈及利亞軍隊已在1場聯合行動中，擊斃伊斯蘭教遜尼派武裝組織「伊斯蘭國」（IS）的全球第2號人物明努基（Abu-Bilal al-Minuki），並稱此行動「大幅削弱」IS的實力。

    川普在社群媒體上發文說，美奈兩國部隊當晚在他的指揮下，完美執行1場精心策劃且非常複雜的任務，把明努基這個世上最活躍的恐怖分子從戰場上除去......「他（指明努基）再也不能恐嚇威脅非洲人民，再也無法為針對美國人的行動出謀劃策。」

    根據美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）的文件，明努基1982年生於奈及利亞東北部的波諾州（Borno）。根據了解，波諾州過去10多年來一直是奈及利亞伊斯蘭激進份子的主要活動據點，數千人在動亂中喪命、200萬人被迫流離失所。

    ﻿川普並未明確指出這場了結明努基的攻擊的地點，但稱明努基「自認可以躲在非洲，但他哪知道我們有線人隨時跟我們通報他的一舉一動」；川普還感謝奈及利亞政府的合作，並稱隨著明努基被幹掉，IS在全球的行動也被大幅削弱。

    川普此前也曾以迫害屠殺奈及利亞基督徒為由，下令對奈國的IS好戰分子進行致命打擊。奈及利亞是非洲人口最多的國家，估計有約2.375億人，基督徒與穆斯林為該國2大主要宗教群體。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播