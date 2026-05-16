川普北京行後談台獨 外媒聚焦台灣回應

美國總統川普結束北京訪問後談及台灣議題，中國國家主席習近平則在會談中要求美方不要支持台灣。（路透資料照）

美國總統川普結束北京訪問後表示，他不希望台灣宣布獨立。《法新社》16日報導，台灣外交部隨後重申，台灣是「主權獨立民主國家」，不隸屬於中華人民共和國；總統府則強調，美方對台政策「沒有改變」。

川普是在接受福斯新聞（Fox News）專訪時談及台海議題。他表示：「我不希望有人走向獨立。」並稱，美國「得飛9500英里去打一場戰爭」，強調希望兩岸「冷靜下來」。《華爾街日報》指出，川普在專訪中同時表示，美國對台政策「沒有任何改變」。

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《法新社》指出，川普是在結束北京國是訪問後發表上述談話。中國國家主席習近平稍早曾在會談中要求美方不要支持台灣，並警告若在台灣問題上「處理失當」，可能導致衝突；另《彭博》則指出，習近平在峰會一開始即談及台灣問題。

《法新社》在報導中直接引用台灣外交部「主權獨立民主國家」的表述。外交部16日回應川普談話時表示，台灣不隸屬於中華人民共和國，對台軍售不僅是《台灣關係法》明定的美方安全承諾，也是共同嚇阻區域威脅的一部分。

《路透》則聚焦台灣官方「美國對台政策沒有改變」的說法。總統府發言人郭雅慧表示，包括川普與國務卿魯比歐（Marco Rubio）近期都曾重申美國既有立場，台美合作也一直透過實際行動展現。

《美聯社》則指出，習近平在會談中將台灣問題形容為美中關係中「最重要的問題」，並稱「台獨」與台海和平「如水火不容」。

除了台獨議題，對台軍售也成為此次川習會另一焦點。川普15日在返回華府途中被問及對台軍售時表示，他將在「不久後」做出決定；《路透》指出，這與華府過去不會就對台軍售事先與北京討論的做法有所不同。

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