中國籍男子泰國機場怒踹電子通關閘門 被判「終生禁止入境」

泰國素萬那普國際機場13日發生一起中國人因不會使用電子自助通關閘門，怒踹進而遭警方逮捕，並遭判終身禁止入境泰國的處分。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

泰國素萬那普國際機場13日發生一起中國人因不會使用電子自助通關閘門竟伸腳怒踹事件，因此被警方逮捕，除此之外，他的泰國簽證當場被註銷，且將在走完一切法律程序後面臨被驅逐出境，終身禁止入境泰國的處分。

《紐約郵報》報導，這名30歲的旅客名為鄭姓男子（Zheng Liwei）於5月13日試圖通過曼谷素萬那普國際機場的自助通關出境時，因誤將機票當成護照進行掃描，在發現這座高科技閘門毫無反應後，他便開始變得焦躁不滿。

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根據監視器畫面顯示，鄭男反覆嘗試掃描登機證卻徒勞無功，隨後他在暴怒之下出手拍打閘門，甚至憤而動腳將閘門強行踢開。此時螢幕依然顯示紅色的「X」錯誤標誌，這名憤怒的旅客隨即將護照重重摔在另一個設備上。當他再次迎來同樣的錯誤訊息時，他直接踹開兩扇玻璃擋板，當場觸發警報。

鄭男仍試圖強行通過玻璃擋板，隨即遭到保全人員攔截並當場壓制在地。影片最後，他的女朋友在航廈的拘留室裡試圖安撫怒火中燒的男友。鄭男仍憤怒咆哮：「這該死的機器根本壞了！你想讓我怎麼辦？你他X的傻了嗎？」

據當局表示，鄭男在企圖襲擊移民局官員後遭到拘留，最終錯過了出境航班。

最後鄭男被控毀損公物罪，該罪名最高可判處3年有期徒刑、約1836美元（約新台幣5萬8千元）的罰金，或兩者兼施。此外，他必須為毀壞的閘門支付13777美元（約新台幣44萬元）的賠償金，並因公然侮辱執勤官員而被起訴，此罪最高可判處1年監禁及／或罰金。不僅如此，這名惡劣旅客的簽證已被註銷，將在法律程序結束後被驅逐出境，並面臨終身禁止入境泰國的處分。

Raging passenger caught on video kicking and damaging airport passport scanner https://t.co/bfp4mdrsZD pic.twitter.com/IKSQ0fBldf — New York Post （@nypost） May 15, 2026

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