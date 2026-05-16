為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    戰火恐燒向北約？澤倫斯基曝俄軍北線布局 「蘇瓦烏基走廊」成焦點

    2026/05/16 14:52 編譯陳成良／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基15日示警，俄羅斯可能利用白俄羅斯領土作為跳板，對北約或基輔北線發動新攻勢。（歐新社資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基15日示警，俄羅斯可能利用白俄羅斯領土作為跳板，對北約或基輔北線發動新攻勢。（歐新社資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基15日警告，俄羅斯正評估利用白俄羅斯境內發動新一波軍事行動，攻擊方向可能再度指向基輔北線，甚至對北約（NATO）成員國施壓。這也是2022年俄軍北攻基輔以來，白俄再度被點名可能成為俄軍前進基地。

    根據《路透》報導，澤倫斯基在與軍事及情報高層會晤後表示，莫斯科正與白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）進行新一輪接觸，試圖遊說白俄加入新的軍事行動。澤倫斯基並警告，俄軍正評估利用白俄領土，對北約成員國施加軍事壓力。

    報導指出，白俄目前已同意在境內部署俄軍戰術核武與「榛果樹」（Oreshnik）中程飛彈。莫斯科方面則尚未對相關說法做出正式回應。

    《基輔獨立報》（Kyiv Independent）則引述烏方情報指出，白俄境內正緊鄰烏克蘭北部邊境鋪設新道路，並設立多處砲兵陣地。白俄也已允許俄軍利用其與烏克蘭交界超過1000公里的邊境，作為飛彈與無人機發射基地。

    報導提到，外界關注焦點之一，是連結白俄與俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）。該走廊寬約70公里，長期被視為北約東翼防禦最脆弱的環節。烏克蘭邊防局分析，相關物流路線與基礎設施已在俄、白兩國協調下完工，隨時可供俄軍使用。

    面對威脅，澤倫斯基已下令加強烏克蘭北線與基輔周邊防禦部署。2022年俄軍全面入侵初期，白俄曾開放領土作為俄軍北攻基輔的跳板。目前烏軍仍持續監控北線邊界動向與俄軍訓練場活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播