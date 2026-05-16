香港實施國安法後現狀曝光 港人悲嘆：言論自由成「一生一次」

有香港人反諷「現在過得實在太好了，每個人都獲得了一生人一次的言論自由」。（路透資料照）

「港版國安法」施行後，香港言論自由大幅倒退，總部設於法國巴黎的「無國界記者」（RSF）公布2026年的新聞自由指數，在全球180個國家或地區中，香港今年以39.49分繼續排在第140位，屬於「狀況惡劣」（very serious）。日前有台灣網友好奇想問香港人「共產黨接管香港後，人民普遍過得更好還是更糟」，有香港人反諷「現在過得實在太好了，每個人都獲得了一生人一次的言論自由」。

香港人留言自嘲「現在過得實在太好了」，並陳述有了『港版國安法』後，「政府很貼心的幫我們挑選最好的立法會和區議會的議員候選人，讓我們在選舉中投票，保證候選人一定是最好的，沒有更好的」。可以看出已經喪失了原本的政治參與的投票權。

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香港人繼續陳述現況，「現在特首還很擔心我們的安危，外出還沒開始過馬路，已經有人臉辨識功能的監視器，在為我們維持安全和治安」得知監視器如同中國一樣，佈滿大街小巷。

有香港網友在留言區貼出，甚至連先前造成多人死傷的工安意外「宏福苑大火」，這半年間先後已有宏福苑業主大會連署發起人江祥發、24歲的香港中文大學學生關靖豐在大火翌日到現場發「四大訴求」傳單，兩人先後被警方以「花式理由」逮捕，後者甚至遭開除大學學籍，大嘆「今日香港，變得很精彩」。

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