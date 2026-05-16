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    川習會漏網鏡頭！大膽轉身背對川、習想開溜？ 王毅當場被抓包訓斥

    2026/05/16 16:06 即時新聞／綜合報導
    在川普與習近平握手寒暄時，外交部長王毅卻轉過身來背對他們，還疑似想先行開溜。（取自李穎X）

    在川普與習近平握手寒暄時，外交部長王毅卻轉過身來背對他們，還疑似想先行開溜。（取自李穎X）

    美國總統川普訪中拜訪中國領導人習近平，中共14日在北京大會堂外隆重迎接。在川普與習近平握手寒暄時，外交部長王毅卻轉過身來背對他們，還疑似想先行開溜，結果當場遭政治局常委蔡奇抓包訓斥，王毅只能灰頭土臉的轉回來站好。

    根據現場影片可見，當天中共官員們在北京大會堂外台階下方，排成方陣歡迎川普，方陣第一位站的是蔡奇，第二位站的就是王毅。但在習近平與川普寒暄時，王毅突然轉過身來和工作人員耳語，一旁的蔡奇多次悄悄拍打王毅的手提醒，但王毅都完全不理，還疑似想跟隨工作人員離開。

    最後工作人員匆匆離去，王毅在蔡奇多次拉手提醒後轉過身來，只見蔡奇一臉不悅地朝著川、習二人位置揚起下巴，接著露出凌厲的眼神看向王毅，同時嘴裡唸唸有詞，疑似在責備他行為非常無禮。而王毅被罵後，只能像做錯事的學生一樣低頭乖乖聽訓，轉身站好。

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