白宮通報未提台灣、川普北京稱習近平「朋友」 MAGA鷹派轉沉默

美國總統川普15日在北京中南海與中國國家主席習近平合影。川普此行多次以「朋友」形容習近平，美中雙方則在台灣議題的公開表述上出現明顯差異。（法新社）

曾多次公開抨擊中國「掠奪美國」的美國總統川普，本週訪問北京期間稱習近平是「朋友」，並表示美中關係將「比以往更好」。英國廣播公司（BBC）指出，川普對中語氣出現明顯調整，而過去一向強硬批中的MAGA陣營，對此則多保持低調。

美中會談後，雙方發布的官方訊息出現明顯差異。中方通報將台灣列為核心議題，警告若處理不當恐導致「摩擦甚至衝突」；相較之下，白宮發布的正式通報則未提及台灣。BBC指出，川普身邊包括國務卿魯比歐（Marco Rubio）、副總統范斯（JD Vance）等對中立場強硬的官員。但在川普此次北京行期間，這些過去高調批中的人物，公開回應相對有限。

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美國外交關係協會（CFR）研究員薩克斯（David Sacks）分析，本屆川普政府決策風格比第一任期更偏向「自上而下」。政府內部多數官員，目前主要是執行川普的決策方向。

川普2016年競選時曾稱不能讓中國繼續掠奪美國，今年4月更一度將對中關稅推升至145%。但他本週在北京稱習近平是「朋友」，並形容雙方達成了「極好的貿易協議」。報導提到，隨行期間傳出多項商業成果，包含波音獲得200架飛機訂單、輝達（NVIDIA）獲准向部分中企出售半導體產品。

美中關係基金會主席費爾斯坦（David Firestein）認為，川普語氣轉趨溫和，可能反映其意識到過去數年的高關稅措施，並未真正解決市場准入與技術補貼等問題。

140億美元軍售仍未定案 9月回訪成變數

在台灣議題上，川普在「空軍一號」上對記者表示，習近平在台灣問題上「立場非常強硬」，但他「沒有作出任何承諾」。川普稱將在「相當短的時間內」，針對延宕中的140億美元（約新台幣4416億元）對台軍售案做出決定。

薩克斯指出，若華府在習近平預計9月回訪美國前批准大型軍售，可能進一步升高雙邊緊張。前川普策士班農（Steve Bannon）則對習近平在會談一開始即強調台灣問題感到震驚，稱中方訊息「非常直接，而且放在最重要的位置上」。

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