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    首頁 > 國際

    美媒揭中國物品禁上空軍一號！八炯酸爆館長不會給你看

    2026/05/16 15:49 即時新聞／綜合報導
    川普15日搭乘「空軍一號」返美途中於機上向媒體發言。（路透）

    川普15日搭乘「空軍一號」返美途中於機上向媒體發言。（路透）

    美國總統川普與中國國家主席習近平「川習會」昨（15日）落幕，一名隨行訪中美媒《紐約郵報》記者古丁（Emily Goodin）在X平台發文揭露，白宮工作人員要求，所有任何來自中國的物品都不准帶上空軍一號，包括證件、拋棄式手機等。對此，反共網紅八炯酸說「你們會懷疑朋友送的禮物有竊聽定位嗎？」

    八炯昨於Threads發文指出，川普團隊，深怕被安裝任何定位或竊聽的可能，這就是中天、網紅「館長」陳之漢，不會給你們看的。

    八炯大酸，「面和心不和，你們會把朋友送的禮物打包銷毀嗎？你們會懷疑朋友送的禮物有竊聽定位嗎？」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「沒辦法，中國禮物前科纍纍，信任這種東西一旦沒了，再想建立就沒那麼簡單啦」、「美國打從底子裡的不信任」、「台灣人真的太不了解中共的邪惡」。

    相關新聞請見︰

    川習會落幕「這些中國物品」一律丟棄 不准進空軍一號

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