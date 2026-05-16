美媒揭中國物品禁上空軍一號！八炯酸爆館長不會給你看

川普15日搭乘「空軍一號」返美途中於機上向媒體發言。（路透）

美國總統川普與中國國家主席習近平「川習會」昨（15日）落幕，一名隨行訪中美媒《紐約郵報》記者古丁（Emily Goodin）在X平台發文揭露，白宮工作人員要求，所有任何來自中國的物品都不准帶上空軍一號，包括證件、拋棄式手機等。對此，反共網紅八炯酸說「你們會懷疑朋友送的禮物有竊聽定位嗎？」

八炯昨於Threads發文指出，川普團隊，深怕被安裝任何定位或竊聽的可能，這就是中天、網紅「館長」陳之漢，不會給你們看的。

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八炯大酸，「面和心不和，你們會把朋友送的禮物打包銷毀嗎？你們會懷疑朋友送的禮物有竊聽定位嗎？」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「沒辦法，中國禮物前科纍纍，信任這種東西一旦沒了，再想建立就沒那麼簡單啦」、「美國打從底子裡的不信任」、「台灣人真的太不了解中共的邪惡」。

American staff took everything Chinese officials handed out - credentials, burner phones from WH staff, pins for delegation - collected them before we got on AF1 and threw them in a bin at bottom at stairs.

Nothing from China allowed on the plane. We’re taking off shortly for… — Emily Goodin （@Emilylgoodin） May 15, 2026

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