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    以色列追殺兩年鎖定最後一人 哈瑪斯「10月7日大突襲」主謀遭空襲

    2026/05/16 12:21 編譯陳成良／綜合報導
    以色列15日空襲鎖定哈瑪斯（Hamas）加薩軍事部門指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad）。（圖取自以色列國防軍）

    以色列15日空襲鎖定哈瑪斯（Hamas）加薩軍事部門指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad）。（圖取自以色列國防軍）

    以色列15日對加薩走廊發動空襲，目標鎖定哈瑪斯（Hamas）在加薩地區軍事部門指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad）。《華盛頓郵報》指出，以方認定哈達德是目前仍在世、最後一名參與策畫2023年10月7日襲擊以色列的哈瑪斯高層人物。

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）發表聯合聲明稱，哈達德涉及策畫殺害、綁架以色列平民與軍人的行動，近月來更持續重建哈瑪斯軍事能力，違反停火安排。

    目前以色列與哈瑪斯皆未證實哈達德是否已在空襲中死亡。不過，一名以色列安全官員向媒體表示，初步跡象顯示此次攻擊「可能成功」。另一名官員則稱，以軍仍在進行戰損評估。

    根據巴勒斯坦媒體消息，空襲擊中加薩市西部里馬爾（Remal）地區一棟住宅大樓。加薩民防部門表示，現場一度發生火勢，救援人員持續進行搜救作業。

    自2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列後，以軍持續追殺哈瑪斯高層。2024年7月，以軍擊斃哈瑪斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）與政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）；同年9月，再擊斃被視為10月7日襲擊主導者的辛瓦（Yahya Sinwar）。今年5月，以軍又空襲加薩歐洲醫院區域，擊斃辛瓦的弟弟、接班人穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）。

    《華郵》指出，儘管美國斡旋的停火協議已部分生效，以軍仍持續在加薩發動攻擊。雙方互相指控違反停火條件，而哈瑪斯是否解除武裝，至今仍是談判最大僵局之一。

    以色列15日空襲加薩市里馬爾（Rimal）地區一棟住宅大樓，現場火勢猛烈。以方表示，此次攻擊目標為哈瑪斯（Hamas）加薩軍事部門高層哈達德（Izz al-Din al-Haddad）。（法新社）

    以色列15日空襲加薩市里馬爾（Rimal）地區一棟住宅大樓，現場火勢猛烈。以方表示，此次攻擊目標為哈瑪斯（Hamas）加薩軍事部門高層哈達德（Izz al-Din al-Haddad）。（法新社）

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