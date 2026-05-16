中國「貓一杯」翻版！造假盲女在導盲磚上被撞 帳號遭封禁

中國百萬粉絲網紅造假，上傳視障女子在導盲磚被騎車男子撞倒的影片，目前帳號已被封禁。（圖擷自嗶哩嗶哩）

中國千萬粉絲網紅「Thurman貓一杯」，2024年指稱在法國巴黎廁所撿到中國小學生「秦朗」的作業簿，引發廣大關注後被發現是造假，由官方帶頭全網封殺，沒想到如今又有中國百萬粉絲網紅翻車，謊稱視障女子在導盲磚上被撞，目前帳號已被封禁。

這名網紅的帳號為「抱抱盲兔」，經常在抖音、嗶哩嗶哩（bilibili）等中國影音平台分享視障人士出門不便的內容，本月上傳她在北京人行道走在導盲磚上，卻被騎車男子撞倒的影片，引發廣大網友心疼，並且義憤填膺地要找出肇事者。

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然而，在北京交警留言希望取得原影片追究騎車男子時，抱抱盲兔旋即回覆這段內容是很久之前拍的，而且肇事者在看到影片後已向她道歉，也有相關部門與她聯繫，言下之意是希望北京交警不要繼續追查。

對此，開始有網友感到情況不對勁，分析出事發影片中抱抱盲兔的手機跳出「五一連假」的商家廣告，很明顯就是近期拍的，而且怎麼可能影片上傳沒多久肇事者就找到她道歉。

在種種可疑跡象之下，北京警方決定介入調查，今（16日）公告是24歲江女、26歲劉男造假視障女子走在導盲磚上被撞的內容，為的就是博取關注、謀取私利，目前已對2人採取刑事措施並封禁帳號。

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