泰國出土東南亞最大恐龍化石 體長27公尺大到連掠食者都怕

這幅於2026年5月14日發布的插圖，呈現猜也奔那伽泰坦龍的藝術復原圖。（路透）

科學家在泰國東北猜也奔府（Chaiyaphum）發現新種恐龍「猜也奔那伽泰坦龍」（Nagatitan chaiyaphumensis），這是目前已知東南亞體型最大的恐龍化石。這隻生活在1.13億年前白堊紀的草食性巨獸，體長近27公尺長、體重約達25至28公噸，憑藉其龐大的體型，幾乎無需擔心天敵的威脅。

據《路透》報導，「猜也奔那伽泰坦龍」最初是由猜也奔府一名村民發現，隨後研究團隊歷經數年挖掘，陸續挖出脊椎、肋骨、骨盆及腿骨，包括一根長達約1.78公尺的前肢肱骨。

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研究第一作者、倫敦大學學院古生物學博士生塞塔帕尼薩庫（Thitiwoot Sethapanichsakul）發表在科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）研究指出，當時的氣候可能屬於亞熱帶，既有森林，也存在類似疏林草原的灌木叢棲息地，猜也奔那伽泰坦龍與各種其他恐龍，還有被稱為翼龍飛行爬行動物共同生活。當時河流充斥著鱷魚與魚類，包括淡水鯊魚。

猜也奔那伽泰坦龍屬於蜥腳類恐龍，很可能是以大量攝食為生的植食性恐龍，主要攝取無需或只需少量咀嚼的大量植被，例如：針葉樹，以及可能存在的種子蕨。

塞塔帕尼薩庫說，該生態系統中最大的掠食者是巨型非洲肉食恐龍「鯊齒龍」（Carcharodontosaurus）的近親，體長約8公尺，體重約3.5噸。不過，以那樣的體型而言與奔那伽泰坦龍相比簡直是侏儒，成年的猜也奔那伽泰坦龍，在掠食方面恐怕幾乎無所畏懼。

猜也奔那伽泰坦龍生存的時期，正值地球大氣中的二氧化碳濃度攀升，這與全球氣溫升高相吻合。

倫敦大學學院古生物學家、本研究共同作者阿普徹奇（Paul Upchurch）指出，體型龐大與氣候高溫之間的這種可能關聯尚未完全明瞭，但高溫氣候可能影響植物生態，蜥腳類恐龍則是體型龐大的草食性恐龍，「那伽泰坦龍的發現，讓我們得以窺見，在約1000萬至1500萬年後體型、氣溫達到巔峰前的那段時期」。

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