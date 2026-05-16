川習會 學者：川普未在台灣議題讓步、籲速對台軍售

美學者分析，儘管會前外界擔憂川普恐在台灣議題讓步、修改有關台灣的措辭，但這些都沒有發生，對台灣而言可能是最好的結果。（法新社）

川習會落幕，美學者分析，儘管會前外界擔憂川普恐在台灣議題讓步、修改有關台灣的措辭，但這些都沒有發生，對台灣而言可能是最好的結果；川普應在習近平訪美前批准更多對台軍售，否則恐對台灣造成衝擊。

美國總統川普（Donald Trump）今天結束北京訪問，返美途中在總統專機空軍一號（Air Force One）上向隨行媒體表示，他和中國國家主席習近平針對台灣議題「談了很多」，但他未就台灣議題對習近平作出承諾。

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川普指出，習近平「不希望看到（台灣）爭取獨立，因為那將是一場非常嚴重的對抗」。他說，自己沒有對此評論，只是聽對方講完。

媒體問及美國對台軍售，川普表示，兩人有討論軍售議題，他很快會對此做出決定，他還說，將與「目前治理台灣的人」談話，但未說明所指對象是誰。

川普也透露，習近平今天問他美國是否會協防台灣時，他回應說「我不談論此事」。川普並強調，「只有一個人知道（答案），那就是我」。

習近平趁機促美減少對台軍售 川普未在台灣議題讓步

華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）今天接受中央社記者視訊訪問表示，他會更希望川普明確表示，如果習近平對台灣採取軍事行動，他將會介入，但如果他沒這麼做，次好的回應方式就是堅持不透露打算怎麼做。

川習會前，外界擔憂川普可能準備在對台軍售議題做出讓步、改變華府有關台灣的措辭，但古柏觀察，「事實上這些事情都沒有發生」。他認為，這對台灣而言是「好消息」，雖不至於讓台北感到非常高興，但就他看來，「這可能已是最好的結果」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今早在另一場視訊記者會上分析川習會表示，這可能是美中領導人之間，「針對美國對台軍售議題進行過最詳盡的一次對話」。

葛來儀分析，習近平可能已將美對台軍售和鼓勵台獨掛鉤，並將此視為一個契機，促使美國延遲或減少對台軍售。

華府應儘速批准更多對台軍售案 否則恐衝擊台灣

有鑒於川普已邀請習近平9月回訪美國，古柏和葛來儀都認為，北京很可能藉機加大施壓阻止美國在那之前宣布新一波對台軍售。

古柏表示，希望在未來一兩個月內，川普能批准一項或多項對台軍售案。若川普沒在短期內決定推進對台軍售案，那麼未來成案機率就會降低；川習不僅在9月可能再度會晤，11月和12月也都有可能再會面。

他說，「我們現在只有一個很短的窗口期，大概在8月前，必須讓另一波軍售案通過」。若沒有發生，就算9月到今年底都看不到美國宣布新的對台軍售案，他也不會感到意外。

葛來儀示警，若美國未來幾個月內，特別是在美中領導人另一場可能的峰會前，沒有宣布任何對台軍售，「將被視為中國的勝利」，這也可能對台灣產生「嚴重影響」，包括台灣對美國的信心，以及台灣加強嚇阻、強化戰鬥力以應對中國可能侵台的準備及努力。

美國上次宣布對台軍售是在去年12月，批准總額逾111億美元（約新台幣3500億）對台軍售案。這次川普訪中之前，美國多位跨黨派國會議員致函川普，籲盡快推動價值140億美元但延宕已久的對台軍售案。

川普稱將與「治理台灣的人」談話 學者估川賴通話可能性低

至於川普稱他將與「目前治理台灣的人」談話，葛來儀表示，儘管川普未提及台灣總統賴清德的名字，但她個人認為，川、賴兩人之間的對話不太可能會發生。

古柏則說，他傾向不從字面意義解讀川普的言論，而是將其視為他對某些議題思考方向的訊號，「我很難想像川普總統會打破先例，直接致電賴總統」。「他有可能轉交一封信函或採取類似形式的行動嗎？也許吧」。

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