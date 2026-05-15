烽火無情！父親抗俄捐軀 飛彈攻擊基輔公寓女兒也遭炸死

繫著烏克蘭國旗色絲帶的紅玫瑰，15日被放在遭俄國飛彈攻擊的基輔公寓大樓前。（歐新社）

烏克蘭首都基輔15日降半旗，哀悼死於俄羅斯飛彈攻擊的數十名百姓，其中包括1名抗俄戰爭中喪父的少女。烏克蘭總統澤倫斯基譴責俄羅斯的「殘暴恐怖行為」，應為此受罰。

俄軍從12日到15日對烏克蘭發動大規模攻擊，其中包括14日發射飛彈，攻擊位於基輔戴斯尼揚斯基區（Darnytskyi）1棟公寓大樓，造成包括3名未成年人在內的24人死亡。基輔市府官員15日宣布當天為哀悼日，全市的國旗降半旗，所有娛樂活動取消或延後。初步分析顯示，攻擊這棟基輔公寓大樓的是1枚俄製KH-101巡弋飛彈。

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澤倫斯基痛斥，絕不能讓如此濫殺無辜的俄羅斯、刻意摧毀生命還妄想逍遙法外的俄羅斯被正常化，必須對俄羅斯施壓。他也再次呼籲盟友協助強化烏克蘭防空能力。俄羅斯尚未立即就攻擊基輔公寓大樓做出評論，但莫斯科方面向來否認刻意攻擊平民。

在這棟被俄國飛彈炸到半毀的公寓大樓附近，悼念者在樹下擺滿花束、玩偶與糖果；帶著紅玫瑰前來哀悼的34歲女子普露蒂烏絲（Tetiana Prudyus）含淚說，她的朋友住在這棟公寓2樓，她朋友及其夫婿的遺體已被尋獲；她認識這棟公寓裡的不少人…「我只想說，即便經歷這（場慘烈攻擊），我們也不會投降。我們是一個非常強大的國家。」

澤倫斯基15日親臨已半毀的公寓大樓現場，並在穿過瓦礫堆時說，「這裡，俄羅斯奪走24條生命，包括3個孩子」。根據了解，這3名未成年死者都是女孩，分別12歲、15歲與17歲。烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）說，最年輕的死者名叫雅珂芙列娃（Liubava Yakovleva），她的父親已在抵禦俄國入侵時為國捐軀。

綜合基輔市府官員與烏國衛生部的消息，遭俄國攻擊的公寓大樓現場，除了已尋獲24具遺體，另有約30人獲救；傷者約50人，其中24人仍住院治療，此外有約400人需要心理援助。

1名婦女15日在遭飛彈攻擊的基輔公寓大樓附近獻花悼念。（法新社）

烏克蘭總統澤倫斯基15日前往遭俄國飛彈攻擊的基輔公寓大樓視察，與在場救難人員交談。（法新社）

遭俄羅斯大規模攻擊的烏克蘭首都基輔，將15日定為哀悼日並降半旗。（法新社）

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