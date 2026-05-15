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    印度首都紅堡汽車炸彈恐攻奪11命 國家調查局起訴10人

    2026/05/15 23:59 中央社
    印度德里知名景點紅堡（Red Fort）外去年11月汽車炸彈恐怖攻擊，11人喪命。（美聯檔案照）

    印度德里知名景點紅堡（Red Fort）外去年11月汽車炸彈恐怖攻擊，11人喪命。（美聯檔案照）

    印度德里（Delhi）知名景點紅堡（Red Fort）外去年11月發生爆炸，11人因此喪命，國家調查局（NIA）起訴10人。

    紅堡外汽車炸彈案2025年11月10日發生，造成11人死亡、多人受傷，並釀成大規模財損，印度當局將該案定調為恐怖攻擊事件。印度國家調查局14日提出多達7500頁的起訴書，上面列出10名與恐怖組織「印度聖戰者組織」（Ansar Ghazwat-ul-Hind, AGuH）有關的被告。

    起訴書附有588份口供、395份文件、200多份物證，詳細說明了那些被告如何透過各種管道，獲得策動爆炸的物資、設備。

    印度時報（Times of India）今天報導，起訴書提到的被告中，有1人已在爆炸案中身亡，其身分已透過DNA、指紋鑑定確認，針對他的指控擬予撤銷，針對另外幾人的訴訟程序，目前仍在持續。

    印度國家調查局偵察的區域範圍，涵蓋查摩與克什米爾（Jammu ＆Kashmir）、哈雅納邦（Haryana）、北方邦（Uttar Pradesh）、馬哈拉什特拉（Maharashtra）、古茶拉底邦（Gujarat）、德里國家首都區（Delhi NCR）等地，經過相關單位的調查，發現多名被煽動的醫療專業人員參與其中。

    印度國家調查局發現，那群人早在2022年就組織了「印度聖戰者組織」，並密謀打倒印度政府、推行伊斯蘭教義，該集團用市面上能夠取得的化學藥品製作炸藥，並透過實驗讓炸藥更具破壞力。

    印度國家調查局提到，證據顯示，該組織除了製作炸藥，還取得可裝載爆裂物的無人機，並試圖攻擊印度各地的維安機構。

    除此之外，印度國家調查局在搜查數個地點後，還發現被告非法持有包括AK-47步槍、大量子彈在內的違禁品。

    印度國家調查局表示，雖然目前已因此案逮捕、起訴多人，但仍有犯嫌在逃，相關單位全力緝捕中。

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