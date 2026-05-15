僵持半小時！美特勤人員被要求繳械 習近平華麗排場背後「一團亂」

14日川普與習近平會談現場，中國安全人員站在記者群前。（路透）

中國國家主席習近平為美國總統川普到訪，擺出盛大排場，不過，根據美國媒體披露，場邊插曲連連，有美國特勤人員因攜槍被擋下，也有白宮幕僚被蜂擁的中國記者群撞倒，並傳出一名美國代表團成員被聽到私下抱怨「一團亂」。

紐約郵報14日報導舉出的幾起事件包括：14日上午川普與習近平會談現場，一群中國記者氣勢洶洶衝進會場，途中撞倒一名白宮先遣團成員，還踩過去，該名白宮人員傷勢雖不重，但是身上有瘀青，也受到驚嚇，其同僚隨即高聲抗議中國記者的行為。

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之後，當天下午在天壇，中國官員拒絕讓一名依執勤標準攜槍的美國特勤人員，隨川普的採訪團進入管制區，堅持要求繳械，而美國代表團和採訪團拒絕在無特勤人員下繼續行程，雙方為此爭執，僵持了30分鐘，最後美方換另一名已通過安檢的特勤人員入內。

川、習兩人參觀天壇時，美國採訪團被帶到一間休息室卻遭限制出入；等川普結束參觀行程要離開時，中國官員不讓美國記者群回到川普車隊，挑起另一波爭執，在一陣陣「我們該走了」的高喊聲中，一名白宮人員向中方表示，若角色對調，川普政府絕對不會如此對待中國代表團。

最後，在川普車隊等待記者之際，一名白宮人員喊「我們要離開了」，美國記者隨即突破中國人員阻撓，衝出大門去趕上車隊，這時另一批中國官員甚至張開雙手試圖阻擋，但是記者群強行通過，趕上了車隊。

這些情況被隨同川普訪問中國的好萊塢導演瑞特納（Brett Ratner）的攝影師拍下。瑞特納向紐約郵報表示，此行是為新電影勘景。

報導指出，這些與中方人員的衝突，令美國代表團怒火中燒，一名代表團成員被他人聽到，抱怨情況「一團亂」。

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