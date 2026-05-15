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    首頁 > 國際

    川習會落幕 專家：雙方肢體語言都展現和解姿態

    2026/05/15 19:51 中央社
    「川習會」晚間在北京舉行國宴。川普（左）和習近平（右）並肩走在一起。（美聯社）

    「川習會」晚間在北京舉行國宴。川普（左）和習近平（右）並肩走在一起。（美聯社）

    美國總統川普剛結束訪中行程，專家指出，雖然他與中國國家主席習近平在台灣、貿易等議題有分歧，但兩人會晤時呈現的姿態表明，雙方都希望這場競爭能更傾向於友好，而非對抗。

    「紐約時報」（The New York Times）報導，川普（Donald Trump）昨天與習近平握手，一起走了很長一段路，之後又握了幾次手。

    整個場面遠非緊張或對立，不像川普在白宮橢圓形辦公室接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時那樣，他對北大西洋公約組織（NATO）領袖們表現出的粗魯距離感也消失了。

    這次會晤中也沒有出現川普過去那種令人費解的握手方式，例如他曾於2017年緊緊握住時任日本首相安倍晉三的手，長達19秒。

    專家們解讀，兩人肢體語言表明，川普與習近平都在展現一種和解姿態，他們各有各的風格，同樣反映兩國之間複雜關係。

    川普政府去年對中國採取激進的貿易舉措、北京當局採取反制措施以來，兩國已經達成一種暫時休戰狀態。

    華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）學者哈特（Melanie Hart）表示：「如果你看峰會前相關表態，川普對習近平流露出幾分『渴求』的意味，迫切希望跟他建立友好關係。」

    哈特還說：「他的言辭顯示，他真心希望習近平能喜歡他這個人，他們能建立起某種融洽關係，進而促成特殊待遇和協議。而在他們的肢體語言中，你也能看到同樣的情況。」

    紐時報導也寫道，從川普與習近平昨天會面那一刻起，雙方之間互動就比以往會晤更為熱情且輕鬆，兩人面帶微笑，邊走邊聊，彼此靠得很近，並肩走過一段長長的紅毯，且漫步於天壇。

    亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）高級研究員莫里斯（Lyle Morris）表示：「值得注意的是，習近平似乎沒有讓川普做出他慣用的『權力拉拽』動作，即是川普把外國領導人的手拉向自己那種動作。」

    莫里斯更指出：「川普還用左手在習近平的手上熱情地『輕拍』了幾下，這是他表達格外親近的一種信號。」

    美國總統川普和中國國家主席習近平的「川習會」14日上午在北京登場。（法新社）

    美國總統川普和中國國家主席習近平的「川習會」14日上午在北京登場。（法新社）

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