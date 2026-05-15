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    首頁 > 國際

    防竊資！川普訪中暫戒「社群癮」 白宮證實未用私人手機

    2026/05/15 18:04 編譯管淑平／綜合報導
    川普拿著手機向媒體示意。（美聯社檔案照）

    川普拿著手機向媒體示意。（美聯社檔案照）

    美國總統川普熱衷在社群媒體上發文，眾所皆知，不過，過去三天在中國期間完全沒有使用私人手機，以防資料遭駭。

    紐約郵報15日報導，一名白宮官員證實，川普在中國期間，他自己並未使用其私人手機。報導指出，峰會期間，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）帳號更新有限，很可能是由在華府的白宮幕僚幫忙發文。

    就和所有前往中國的旅客一樣，川普訪問中國前也被告知，不要使用私人裝置，以防遭駭客入侵竊取資料。這對頻繁使用手機、幾乎每天都要發文的川普來說，是幾天的艱難考驗，也是這次白宮幕僚在北京面臨的其中一大後勤挑戰。

    報導說，這段「數位封鎖」期間，川普不是唯一被迫暫時放下個人行動裝置的人。白宮行政幕僚在為期兩天的峰會期間，也使用拋棄式手機和電子郵件帳號，在確保這趟訪問順利進行的同時，也保障資訊安全。

    所謂「拋棄式」手機和電子郵件帳號，意指這些裝置已移除大多數基本功能和應用程式，成為即使遭入侵，外洩敏感資料也已降到最低程度的「乾淨」裝置。

    國務院的旅遊警示中，對前往中國的美國人示警，「不預期在中國行動網路或其他網路上有隱私可言」，並提到許多旅客僅攜帶未儲存個人資訊的電子設備入境。

    而對白宮幕僚來說，所有私人裝置都須放在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上，可阻擋全球定位系統（GPS）、Wi-Fi、藍牙和無線射頻識別系統（RFID）等訊號的的「法拉第袋」（Faraday bag）中隔離，防範敏感資料遭到遠端入侵。

    空軍一號不論到何處，都被視為美國領土，該專機有如飛行的「敏感情報隔離設施」（Sensitive Compartmented Information Facility），另有其他方式保護資訊安全。報導說，川普和幕僚在總統專機上，就可以取用他們自己的裝置。

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