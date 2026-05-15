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    首頁 > 國際

    菲律賓司法部長誓言 配合ICC逮捕「反毒戰爭」執行者參議員德拉羅沙

    2026/05/15 17:58 編譯張沛元／綜合報導
    菲律賓當局15日表示，會遵照ICC要求逮捕遭通緝的菲國參議員德拉羅沙。圖為德拉羅沙12日在馬尼拉受訪。（法新社檔案照）

    菲律賓當局15日表示，會遵照ICC要求逮捕遭通緝的菲國參議員德拉羅沙。圖為德拉羅沙12日在馬尼拉受訪。（法新社檔案照）

    菲律賓司法部長維達（Fredderick Vida）15日表示，菲國一定會遵照國際刑事法院（ICC）的要求，逮捕負責執行菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）血腥「反毒戰爭」的菲國現任國會參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）。

    維達說，緝拿德拉羅沙的逮捕令有效，菲律賓也已接獲執行該逮捕令的請求。

    64歲的德拉羅沙曾任菲律賓警察總長，因參與菲國的血腥「反毒戰爭」涉嫌違反人道罪而遭ICC通緝；ICC在11日揭露對德拉羅沙的逮捕令，簽發日期為去年11月；拒捕的德拉羅沙原本一直躲在國會大樓，參議院13日晚間一度槍聲大作，情況緊張；德拉羅沙最後在14日破曉前溜出國會大樓，目前行蹤不明。

    維達15日告訴記者：「我們一定會遵照國際刑事法院（ICC）的要求…我們會把德拉羅沙參議員的任何離境企圖視為嘲弄司法」。維達還補充說，他已下令，倘若德拉羅沙企圖逃走，就將其逮捕。

    否認參與非法殺戮的德拉羅沙已向菲律賓最高法院提出緊急上訴，辯稱在菲國2019年退出「羅馬規約」（Rome Statute）後，ICC對杜特蒂主導的菲國「反毒戰爭」就不具管轄權。ICC是根據「羅馬規約」設立的終審法院，具有起訴國家元首的權力。

    至於被控犯下「反人類罪」的杜特蒂已於去年被捕與移送ICC，目前關押中。杜特蒂否認有任何不當行為。

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