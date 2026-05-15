避開荷姆茲海峽 阿聯加速興建通阿曼灣油管

阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲哈立德下令加速蓋1條新的輸油管。圖為哈立德今年3月1日訪問厄瓜多。（法新社）

阿拉伯聯合大公國（阿聯）的阿布達比媒體辦公室（ADMO）15日表示，政府將加速興建1條新的輸油管，目標是在2027年前將從阿聯東部的富查伊哈（Fujairah）出口石油的能力提高1倍，以大幅擴大避開荷姆茲海峽輸出石油的能力。

阿布達比媒體辦公室表示，阿布達比王儲哈立德（Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed ）已在1場執行委員會的會議上，指示阿布達比國家石油公司（ADNOC）加快推進東西輸油管計畫；這條目前正在建設中的輸油管，預計2027年投入營運。

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阿布達比媒體辦公室並未透露興建這條新輸油管的原始時間表。

阿聯現有的「阿布達比原油管道」（ADCOP）的日輸油量達180萬桶，而這條又稱為「哈布珊－富查伊哈管道」（Habshan-Fujairah pipeline）的輸油管，對阿聯尋求避開荷姆茲海峽、盡可能直接從阿曼灣沿岸出口原油，至為重要。

阿聯與沙烏地阿拉伯是唯二有油管可把原油出口到荷姆茲海峽以外地區的波斯灣產油國，至於阿曼則有漫長沿著阿曼灣的海岸線。

阿拉伯聯合大公國加速蓋新油管，直接從阿曼灣出口原油。（圖取材自GoogleMap）

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