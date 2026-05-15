黃仁勳脫隊北京大啖在地美食 喝到「這樣」眉頭一皺面露難色

黃仁勳脫隊北京大啖在地美食 喝到「這樣」眉頭一皺面露難色2026/05/15 16:42 即時新聞／綜合報導
黃仁勳喝到路人遞給他的「豆汁兒」一聞面色凝重。（圖擷取自社群平台「X」）
輝達執行長黃仁勳隨川普訪問中國，最後一天「脫隊」，穿上招牌皮衣，大啖在地美食。有中國網友記錄下他一路上吃了什麼，唯獨喝到老北京特有的「豆汁兒」眉頭一皺、面有難色，甚至問「這什麼東西啊？」路人回答說是「老北京豆汁」。
在社群平台「X」上，有中國網友一路跟隨，發現黃仁勳今天逛北京，大啖「方磚廠」炸醬麵，喝了「蜜雪冰城」的蜜桃四季春，以及品嚐棗花酥、沾糕、吹了糖人，並買了玩具要送給孫子。
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其中最引人注目的是路人拍下他在沒有防備心的情況下，接下路人遞過來的神祕灰色飲料，「初嚐」豆汁兒的畫面，抿唇咋舌問了句「這什麼東西啊？」，轉臉就下單了手搖店飲料洗洗味覺，可見「豆汁兒」不是人人都受得了。
黄仁勋刚在南锣鼓巷接过路人一瓶灰色饮料— Crypto Doggy 叫我狗总 （@CryptoDoggyCN） May 15, 2026
喝完之后面露难色：这什么东西啊
路人：老北京豆汁
转脸就下单了蜜雪冰城 https://t.co/6BqaPMILkm pic.twitter.com/nJ1cYnsQZw
这次英伟达老板黄仁勋，没有跟随特朗普— AB Kuai.Dong （@_FORAB） May 15, 2026
直接跑到胡同去吃方砖厂炸酱面了
该炸酱面荣获多年的米其林推荐 pic.twitter.com/8hbYgFiU02