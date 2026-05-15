習近平：川普此訪是歷史性標誌性訪問

中國國家主席習近平今天在北京中南海與美國總統川普會晤表示，川普此訪是一次歷史性、標誌性的訪問。圖為川普搭乘空軍一號返回美國情形。（美聯社）

中國國家主席習近平今天在北京中南海與美國總統川普會晤表示，川普此訪是一次歷史性、標誌性的訪問。

川普13日晚間率團抵達北京，對中國進行國是訪問。習近平昨天上午在人民大會堂與川普會談，據中國官媒新華網，兩人今天上午又在中南海會晤。

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報導引述習近平說，「特朗普（川普）總統此訪是一次歷史性、標誌性的訪問，我們共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調」。

習近平還表示，川普這次訪問有利於促進相互理解、加深彼此信任、增進兩國人民福祉。

據報導，川普表示，「非常感謝習近平主席邀請我到中南海做客。此次訪華是一次非常成功的訪問，舉世矚目，令人難忘」。雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題，對兩國和世界都十分有益。

川普並說，「習近平主席是我的老朋友，我十分尊重習近平主席，我們建立了良好的關係。美中關係很重要，一定會越來越好。我願同習近平主席繼續保持誠懇深入溝通，熱情期待在華盛頓接待習近平主席」。

另據美聯社，川普和習近平在中南海花園漫步了大約10分鐘。

據白宮提供隨行媒體的名單，參加今天川習會晤的美方人員有：美國駐中大使龐德偉（David Perdue）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

中國方面則包括中共中央辦公廳主任蔡奇、外交部長王毅、中國國務院副總理何立峰、外交部副部長馬朝旭、中國駐美代表謝鋒。

川普一行已於下午返美。

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