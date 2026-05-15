失蹤6歲男童舊居尋獲遺骸 涉案生母崇拜邪教、逃亡印度落網

美國警方指控阿瓦瑞茲遭到長期虐待且被崇拜邪教的生母殺害，同時於14日在男童位於埃弗曼的舊居後方發現了人體遺骸。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

美國德州6歲男童阿瓦瑞茲（Noel Rodriguez-Alvarez）失蹤案有了驚人進展，警方指控阿瓦瑞茲遭到長期虐待且被崇拜邪教的生母殺害，同時於14日在男童位於埃弗曼（Everman）的舊居後方發現了人體遺骸，但尚未確認是否為男童本人。

《紐約郵報》報導，根據KDFW報導，埃弗曼警察局長布魯克斯（Al Brooks）在記者會上證實，「在對阿瓦瑞茲過去的住所進行合法搜索期間，我們發現了人體遺骸。」布魯克斯強調，「這些遺骸目前已交由塔蘭特郡法醫辦公室進行鑑識分析與身分確認，目前尚未確認遺骸是否為男童本人。」

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現年41歲的母親辛格（Cindy Rodriguez-Singh）被控因迷信而虐待這名患有特殊需求的兒子。她聲稱阿瓦瑞茲被惡魔附身且「邪惡」，並崇拜與毒梟文化相關的墨西哥民俗神祇「死亡聖神」（Santa Muerte）。

回顧阿瓦瑞茲失蹤的時間線，是一段充滿虐待與謊言的過程。阿瓦瑞茲最後一次現身是在2022年10月，當時在雙胞胎弟妹出生後，他看起來營養不良。隨後1個月，辛格不僅漏掉阿瓦瑞茲針對慢性肺病與視力問題的必要醫療預約，更在申辦護照與研究前往印度的計畫時，獨漏幫阿瓦瑞茲申請。

2023年3月，當局進行福利檢查時，辛格謊稱阿瓦瑞茲與其生父在墨西哥，或聲稱他已被賣到當地市場。在她的丈夫偷取1萬美元（約新台幣31萬元）並丟棄一塊疑似沾有人體遺骸的地毯後數小時，這對夫婦便帶著另外6名孩子逃往印度，留下調查人員去揭開一段令人毛骨悚然的虐待史，並最終在他們舊居發現了人類遺骸。

警方早在2023年10月，即阿瓦瑞茲失蹤約1年後，便判定他極可能已經死亡。辛格於去年春天在印度落網並被引渡回美，但隨後被判定不具備受審能力。

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