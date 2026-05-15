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    首頁 > 國際

    川普：中國同意訂購200架波音飛機

    2026/05/15 02:21 中央社

    美國總統川普（Donald Trump）今天接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪時表示，中國同意向美國飛機製造商波音（Boeing）購買200架飛機。

    川普目前人在北京進行訪問。他在接受福斯新聞頻道主持人尚漢尼提（Sean Hannity）獨家專訪時披露，中國國家主席習近平今天同意購買200架波音飛機。

    川普告訴尚漢尼提：「他今天同意的一件事，就是他將訂購200架飛機，這是件大事，波音（的飛機）。」

    「200架大飛機。這會帶來很多工作機會，很多。波音想要150架，它們獲得200架。」

    但法新社報導，波音股價在相關新聞片段發布後走跌。

    美國媒體之前報導稱，中國有可能訂購大約500架單走道的波音737 MAX，外加100架較大機型的飛機，例如787型夢幻客機（Dreamliner）及波音777。

    波音未立刻回應法新社的置評請求。

    波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）是這次北京高峰會美方代表團的成員之一。他上個月曾向分析師表示，他對中國下單抱持希望，並稱「我認為這百分之百取決於美中談判和雙方關係」。

    波音上次從中國當局獲得訂單，是2017年川普在第一任期內訪問北京時。當年的訂單包括單走道和雙走道共計300架飛機，估計金額達370億美元。（編譯：楊昭彥）1150515

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