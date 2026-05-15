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    川習會後美中關係能改善？ 專家不以為然：中國有太多「前科」

    2026/05/15 00:37 即時新聞／綜合報導
    川習會備受國際關注。（美聯社）

    川習會備受國際關注。（美聯社）

    川習會14日登場，兩大國領導人互動來非常友好。不過，印太戰略智庫執行長矢板明夫說，美中很多時候都是談了之後問題才浮上檯面，因為中國常常不兌現在談判桌上做出的承諾，惹怒美國。

    矢板明夫14日深夜在臉書發文說，「川習會今天在北京登場。表面上看，是兩個大國領導人的峰會。實際上看，雙方的姿態完全不同。中國非常積極，也非常重視這次溝通。北京鋪紅毯、高規格接待，習近平也把台灣問題放在最重要的位置。這說明，中國最希望透過這次會談，讓美國在台灣問題上做出某種表態，至少希望川普降低對台灣的支持力道。」

    「但是，從目前公開的訊息來看，中國最期待的台灣問題，並沒有任何實質結果。白宮公布的會談重點，主要是貿易、經濟合作、伊朗、荷姆茲海峽等議題，並沒有出現北京想要的『台灣突破』。這對中國來說，恐怕是最大的失望。」

    他接著說，「相反地，美國這邊顯得相當輕鬆。川普此行最明顯的目的，是為美國企業爭取利益，打開中國市場。最有象徵性的畫面，就是最後一刻讓輝達執行長黃仁勳登上空軍一號，一起飛往北京。這是一個非常清楚的訊號。川普是帶著美國企業、科技實力和市場籌碼去談判的。當然，因為目前還沒有公布具體協議，最後成果如何，還要繼續觀察。」

    矢板明夫話鋒一轉寫道，「但我認為，這次川習會仍然可能有一個好的結果。那就是黎智英。川普過去曾表示會向習近平提出黎智英問題。這種事情不一定會在公開場合大聲宣布，但水面下雙方一定有溝通。如果川普回國後不久，黎智英能夠以保外就醫或其他方式，被允許離開香港、到海外接受治療，那將是一個非常重要的人權外交成果。對川普來說，這會讓他的國際聲望繼續高漲；對北京來說，也是一種不必公開認錯、但可以緩和國際壓力的處理方式。」

    矢板明夫最後直言，「很多人期待美中關係改善，我也希望世界不要走向戰爭。但這幾年的經驗告訴我們，美中關係往往不是『只要開始談，關係就會變好』。相反地，很多時候是一談之後，問題反而更清楚浮上檯面。主要原因很簡單，因為中國在談判桌上常常做出很多承諾，但事後不兌現，惹怒美國。所以，這次川習會不能只看笑容、紅毯和合照。真正要看的，是中國會不會兌現承諾；美國能不能拿到實際利益；以及黎智英能不能重獲自由。」

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