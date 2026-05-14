坎城影展番外篇：電影明星來了……毒販、緝毒犬也來了

2名法國警察14日在坎城影展主會場「節慶宮」帶著1隻警犬走過1名攝影師身旁。（路透）

2026年坎城影展已於12日開幕，吸引大量明星、電影界高層與影迷湧入這座位於法國蔚藍海岸的度假勝地；由於當地許多高檔飯店、別墅與遊艇在影展期間每晚都會辦趴，有意投身明年法國總統大選的坎城市長李斯納德（David Lisnard）也動起來，誓言要嚴打毒品。

在每晚都有紅毯首映會的坎城海濱大道十字大道（Croisette），一路上都有能嗅出古柯鹼與大麻的緝毒犬。右翼的李斯納德說，當有20萬人湧入坎城時，顯然就會有人來販毒，「我們必須予以打擊」；這次的緝毒行動「適用所有人…也適用（坎城）影展參與者」。

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話雖如此，警方只能在公共場所進行抽查，突襲派對或私人場所得要有搜索令。1名資深製片在與影展同步舉行的「坎城電影市場」告訴法新社，他希望警察不會進來與當場驗毒；該製片的1名同僚則質疑緝毒行動的效果。「酒精與古柯鹼幾乎跟影展本身一樣老，」此人說，「大家或許會更加小心，但不會因此停止享樂。」

確實已有人怨警方不去查那些嗑藥富豪，反而找當地年輕人與少數民族的麻煩。1名年輕人在坎城火車站附近告訴法新社，他1天內就被攔了5次。「我坦蕩蕩，所以他們（警察）就讓我走了」。

但李斯納德堅稱，攔查並無針對性，並駁斥污名化。坎城市政府警察局局長達侯斯（Yves Daros）解釋，依法警方只能在公共區域開展緝毒行動，但這已足以獲致良好結果。

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1名員警13日在法國坎城影展期間駐守於坎城濱海大道十字大道。（法新社）

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